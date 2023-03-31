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31/03/2023 16:44

中國生物製藥（０１１７７）全年純利跌８２﹒６％，派息６港仙

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中國生物製藥（０１１７７）公布，截至２０２２年１２月
３１日止全年純利２５﹒４４億元（人民幣．下同）按年跌８２﹒５９％，每股基本盈利
１３﹒６６分，派末期息６港仙。
　　期內，經調整純利為２９﹒９億元，按年增１６﹒４％；收入２８７﹒８億元，升
７﹒１４％；毛利２２９﹒８５億元，升６﹒７６％。（ａｃ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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