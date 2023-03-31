百度（０９８８８）：今申請增設人民幣櫃台

《經濟通通訊社３１日專訊》百度（０９８８８）公布，公司於今日已提交申請增設人民幣

櫃台的申請，擬支持聯交所的新港幣－人民幣雙櫃台模式計劃。

百度的Ａ類普通股目前是在聯交所以港幣計價並交易。集團相信港幣－人民幣雙櫃台模式將

為公司股東及有意投資者提供更多投資靈活性及股票流動性。集團亦支持人民幣的國際化。

（ａｃ）

