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即市新聞

31/03/2023 12:01

《小傳日記》人造肉你或者會食，「史前肉」你又敢唔敢食！

　　《小傳日記》全球仍然面對高通脹，唔少西方發達國家，好似英國同法國都有示威遊行，抗
議物價太高，搞到無啖好食！我突然諗起人造肉，唔好誤會，唔係人肉造呀！雖然我從來無食過
（如果我知道的話），但可能解決到，或者應該話滿足到人類嘅「肉」望。不過，你就算肯食人
造肉，但又夠唔夠膽食「史前肉」？
　　外媒報道話，澳洲培植肉公司Ｖｏｗ旗下嘅科學家團隊，就通過抽取長毛象嘅肌肉蛋白基因
排序，放入羊嘅肌肉母細胞中的幹細胞，部分欠缺的空白基因代碼就由長毛象嘅「親戚」－非洲
大象的ＤＮＡ嚟填補，之後複製出２００億個幹細胞，用嚟培植長毛象肉，再製作成長毛象肉丸

　　據報該「肉丸」星期二（２８日）晚上喺荷蘭阿姆斯特丹科學博物館展出，經過烘烤後色澤
好似牛肉，據講仲話有啲鱷魚肉味添！不過，參與研究嘅昆士蘭大學生物工程教授Ｅｒｎｓｔ　
Ｗｏｌｖｅｔａｎｇ就話，四千年前絕種嘅長毛象肌肉蛋白放到依家充滿「未知數」，唔知食咗
會令免疫系統有咩反應，因此推出市場前要先進行嚴格測試。不過，佢自己就話不敢食喇，驚會
致命咁話。
　　Ｅｒｎｓｔ　Ｗｏｌｖｅｔａｎｇ出席英國獨立電視台（ＩＴＶ）節目「早安英國」訪談時
，被問到未來會唔會利用暴龍基因研發培植肉時，佢話暴龍基因排序其實唔難攞，所以唔排除未
來將會研發含有暴龍成分培植肉類嘅可能！
　　人造肉公司Ｂｅｙｏｎｄ　Ｍｅａｔ喺２０１９年５月上市，股價喺兩個幾月就升咗８倍，
最高迫近２４０美金，市值達到１５１億美金，不過依家每股唔夠１６美金！另一家素食公司
Ｉｍｐｏｓｓｉｂｌｅ　Ｆｏｏｄｓ都打算上市，但未必係今年，據講Ｂｉｌｌ　Ｇａｔｅｓ同
李嘉誠都係股東，睇怕到時股價都會爆升。
　　如果有公司開闢新市場，專造「史前肉」，又會唔會吸引到特殊愛好者，到時一間變兩間，
兩間變四間，如此類推，之後上市，嘩！諗下都興奮！請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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