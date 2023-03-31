《小傳日記》人造肉你或者會食，「史前肉」你又敢唔敢食！

《小傳日記》全球仍然面對高通脹，唔少西方發達國家，好似英國同法國都有示威遊行，抗

議物價太高，搞到無啖好食！我突然諗起人造肉，唔好誤會，唔係人肉造呀！雖然我從來無食過

（如果我知道的話），但可能解決到，或者應該話滿足到人類嘅「肉」望。不過，你就算肯食人

造肉，但又夠唔夠膽食「史前肉」？

外媒報道話，澳洲培植肉公司Ｖｏｗ旗下嘅科學家團隊，就通過抽取長毛象嘅肌肉蛋白基因

排序，放入羊嘅肌肉母細胞中的幹細胞，部分欠缺的空白基因代碼就由長毛象嘅「親戚」－非洲

大象的ＤＮＡ嚟填補，之後複製出２００億個幹細胞，用嚟培植長毛象肉，再製作成長毛象肉丸

！

據報該「肉丸」星期二（２８日）晚上喺荷蘭阿姆斯特丹科學博物館展出，經過烘烤後色澤

好似牛肉，據講仲話有啲鱷魚肉味添！不過，參與研究嘅昆士蘭大學生物工程教授Ｅｒｎｓｔ

Ｗｏｌｖｅｔａｎｇ就話，四千年前絕種嘅長毛象肌肉蛋白放到依家充滿「未知數」，唔知食咗

會令免疫系統有咩反應，因此推出市場前要先進行嚴格測試。不過，佢自己就話不敢食喇，驚會

致命咁話。

Ｅｒｎｓｔ Ｗｏｌｖｅｔａｎｇ出席英國獨立電視台（ＩＴＶ）節目「早安英國」訪談時

，被問到未來會唔會利用暴龍基因研發培植肉時，佢話暴龍基因排序其實唔難攞，所以唔排除未

來將會研發含有暴龍成分培植肉類嘅可能！

人造肉公司Ｂｅｙｏｎｄ Ｍｅａｔ喺２０１９年５月上市，股價喺兩個幾月就升咗８倍，

最高迫近２４０美金，市值達到１５１億美金，不過依家每股唔夠１６美金！另一家素食公司

Ｉｍｐｏｓｓｉｂｌｅ Ｆｏｏｄｓ都打算上市，但未必係今年，據講Ｂｉｌｌ Ｇａｔｅｓ同

李嘉誠都係股東，睇怕到時股價都會爆升。

如果有公司開闢新市場，專造「史前肉」，又會唔會吸引到特殊愛好者，到時一間變兩間，

兩間變四間，如此類推，之後上市，嘩！諗下都興奮！請請！



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