【聚焦人幣】人幣中間價升１６９點報６﹒８７１７，止步四連跌

《經濟通通訊社３１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８７１７，

較上個交易日升１６９點子，止步四連跌，並脫離近兩周低位，上個交易日報６﹒８８８６。

貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒８７１７ －１６９﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒４９４５ ＋２６５﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒１６９３ －２６３﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８７５４ －２１﹒７０

１英鎊╱人民幣 ８﹒５１２７ ＋３３０﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６１３１ ＋１１２﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３０６９ ＋２２９﹒００

１新加坡╱人民幣 ５﹒１７６０ －６７﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒５２３７ ＋２３５﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒０８２４ ＋２９﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４２６ ＋１４﹒００

１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒２４６２ ＋２４４﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５９３６ －３４０﹒００

１人民幣╱韓元 １８８﹒８４００ －６３﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

