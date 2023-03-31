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即市新聞

31/03/2023 09:22

【聚焦人幣】人幣中間價升１６９點報６﹒８７１７，止步四連跌

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８７１７，
較上個交易日升１６９點子，止步四連跌，並脫離近兩周低位，上個交易日報６﹒８８８６。
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒８７１７　－１６９﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒４９４５　＋２６５﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒１６９３　－２６３﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８７５４　　－２１﹒７０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒５１２７　＋３３０﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６１３１　＋１１２﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３０６９　＋２２９﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒１７６０　　－６７﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒５２３７　＋２３５﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０８２４　　＋２９﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４２６　　＋１４﹒００
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒２４６２　＋２４４﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒５９３６　－３４０﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８８﹒８４００　　－６３﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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