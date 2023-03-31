【聚焦人幣】人幣中間價升１６９點報６﹒８７１７，止步四連跌

《經濟通通訊社３１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８７１７，
較上個交易日升１６９點子，止步四連跌，並脫離近兩周低位，上個交易日報６﹒８８８６。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒８７１７ －１６９﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒４９４５ ＋２６５﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒１６９３ －２６３﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８７５４ －２１﹒７０
１英鎊╱人民幣 ８﹒５１２７ ＋３３０﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒６１３１ ＋１１２﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒３０６９ ＋２２９﹒００
１新加坡╱人民幣 ５﹒１７６０ －６７﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒５２３７ ＋２３５﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒０８２４ ＋２９﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６４２６ ＋１４﹒００
１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒２４６２ ＋２４４﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５９３６ －３４０﹒００
１人民幣╱韓元 １８８﹒８４００ －６３﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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