【ＡＩ熱潮】騰訊副總裁：騰訊正研發類ＣｈａｔＧＰＴ聊天機器人

《經濟通通訊社３１日專訊》內地《澎湃新聞》引述騰訊（００７００）集團高級執行副總

裁湯道生指，騰訊正在研發類ＣｈａｔＧＰＴ聊天機器人，未來將集成到ＱＱ、微信，也會通過

騰訊雲向Ｂ端用戶服務。

而對於如何看待全真互聯網、元宇宙熱度的褪去，湯道生表示，ＸＲ只是元宇宙的一個形態

，這裹面還有很多不同的應用，不是帶著頭盔擋住眼睛才叫元宇宙。（ｌｃ）

