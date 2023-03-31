【ＡＩ熱潮】騰訊副總裁：騰訊正研發類ＣｈａｔＧＰＴ聊天機器人

《經濟通通訊社３１日專訊》內地《澎湃新聞》引述騰訊（００７００）集團高級執行副總
裁湯道生指，騰訊正在研發類ＣｈａｔＧＰＴ聊天機器人，未來將集成到ＱＱ、微信，也會通過
騰訊雲向Ｂ端用戶服務。
而對於如何看待全真互聯網、元宇宙熱度的褪去，湯道生表示，ＸＲ只是元宇宙的一個形態
，這裹面還有很多不同的應用，不是帶著頭盔擋住眼睛才叫元宇宙。（ｌｃ）
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