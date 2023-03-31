【博鰲論壇】人行副行長：數字金融時代，監管能力必須及時跟上

《經濟通通訊社３１日專訊》人行副行長宣昌能今日在博鰲亞洲論壇「數字時代的金融基礎

設施與金融服務」圓桌會上表示，在數字金融時代，監管理念、監管技術和監管能力必須要及時

跟上，才能確保金融創新，不會以危害金融穩定為代價。

宣昌能表示，要加快完善與數字經濟相適應的監管機制。金融監管是保障數字金融穩健運行

的基礎性的制度安排，監管缺失會加劇非理性的市場行為。以加密貨幣為例，國際金融危機爆發

以來，主要發達經濟體長時間實施超寬鬆的貨幣政策，大規模實施ＱＥ，引發市場主體對信用貨

幣資產貶值的擔憂，在美國出現了佔領華爾街的運動。在這樣的背景下，以區塊鏈技術為基礎，

加密貨幣強調它去中心化和規則算法的屬性，試圖對信用貨幣形成一種反制，並且在流動性充裕

的環境下受到很多人的追捧。但從目前實際運行來看，加密貨幣、特別是那些憑空產生的加密貨

幣，並沒有解決信用貨幣存在的問題，而且加密貨幣交易過程中涉及到與法定貨幣的兌換、槓桿

交易等，在很大程度上掌控在交易平台、發行方或者交易商、做市商手中，所以這本身又是一個

非常中心化的進程，潛藏了很多的風險。

宣昌能稱，目前國際上對加密貨幣的加強監管已經逐步形成共識。中國在這方面實際上行動

比較早，２０１７年，中國的金融管理部門禁止金融機構為加密貨幣和代幣交易提供任何服務，

保護了投資者權益和市場穩定。（ｌｃ）

