【聚焦人幣】人幣即期收升６８點子報６﹒８７１３，創一周新高

《經濟通通訊社３１日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒８７１３，

較上個交易日４時３０分收盤價升６８點子，兩連升，且創自３月２４日一周新高。全日在

６﹒８４３５至６﹒８７６０之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌８點子，報６﹒８７６３，盤中曾觸及一周高位。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８７１７，較上個交易日升１６９點子，

止步四連跌，並脫離近兩周低位，上個交易日報６﹒８８８６。



＊興業：若歐美銀行風波持續，助人民幣偏升行情＊



興業研究在二季度展望中稱，如果歐美銀行業風波持續，避險屬性助力人民幣匯率維持震盪

偏升行情，反之如果風波平息，市場交易基本面差，美元有反彈動力。

交易員表示，中國最新公布的官方製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）好於預期，這有利於市

場對人民幣的信心。他們並表示，市場重新關注通脹，不過美國聯儲局加息更接近尾聲，歐美政

策差異也會施壓美元多頭人氣，當然銀行業仍存較大不確定性，外部走勢料較為反覆；接下來需

要關注美國個人消費（ＰＣＥ）數據，若數據超預期也會擾動市場。（ｊｔ）

