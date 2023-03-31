【人行操作】人行１８９０億逆回購利率持平，本周放水８１１０億

《經濟通通訊社３１日專訊》人民銀行公布，今日進行的１８９０億元（人民幣．下同）７
天期逆回購，中標利率持平２％。
公開市場今日有７０億元逆回購到期，即今日淨投放１８２０億元。
本周共有３５００億元７天期逆回購到期，全周放水，累計淨投放８１１０億元。（ｓｌ）
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