【數據解讀】統計局：高基數致製造業ＰＭＩ回落，景氣度仍處高點

《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，２０２３年３月，製造業採購經理指數

（ＰＭＩ）為５１﹒９％，優於預期的５１﹒５％，比上月回落０﹒７個百分點，仍在臨界點以

上。非製造業景氣水平及企業生產經營景氣水平繼續回升。３月份非製造業商務活動指數為

５８﹒２％，比上月上升１﹒９個百分點，綜合ＰＭＩ產出指數為５７％，比上月升０﹒６個百

分點。

統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河就此解讀，３月份，受上月高基數等因素影響，製

造業ＰＭＩ有所回落，景氣水平仍為近兩年次高點，在調查的２１個行業中，有１３個行業

ＰＭＩ高於上月。



＊產需兩端續擴張，企業採購意願增強＊



產需兩端繼續擴張。隨著國內經濟循環加快恢復，製造業生產和市場需求穩步回升，生產指

數和新訂單指數分別為５４﹒６％和５３﹒６％，比上月回落２﹒１和０﹒５個百分點，仍位於

近期較高景氣水平。從行業看，非金屬礦物製品、通用設備、專用設備、汽車等行業兩個指數均

升至５７﹒０％及以上較高景氣區間，行業產需加快釋放。

企業採購意願增強。在生產和市場需求回暖的帶動下，近期企業採購活動比較活躍，採購量

指數為５３﹒５％，是２０２０年１２月份以來高點；進口指數為５０﹒９％，連續兩個月位於

擴張區間，企業生產用原材料進口量繼續增加。從行業看，石油煤炭及其他燃料加工、黑色金屬

冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工等上游行業採購量指數和進口指數均比上月明顯上升

。



＊生產經營活動預期持續位於高景氣區間＊



各規模企業ＰＭＩ保持擴張。大型企業ＰＭＩ為５３﹒６％，景氣水平與上月基本持平，其

中生產指數和新訂單指數均位於５５﹒０％以上較高景氣區間，恢復發展動能較強。中、小型企

業ＰＭＩ分別為５０﹒３％和５０﹒４％，比上月有不同程度回落，但均連續兩個月位於景氣區

間。

重點行業ＰＭＩ運行穩定。裝備製造業、高技術製造業、高耗能行業和消費品行業ＰＭＩ繼

續保持擴張態勢。其中，裝備製造業ＰＭＩ高於製造業總體１﹒１個百分點，帶動作用較為顯著

；消費品行業ＰＭＩ連續三個月回升，擴張步伐總體有所加快。

市場預期方面，生產經營活動預期指數為５５﹒５％，持續位於較高景氣區間。從行業看，

調查的全部行業生產經營活動預期指數均連續兩個月位於景氣區間。（ｄｗ）

