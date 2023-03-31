【ＦＯＣＵＳ】復甦勢頭續強勁，ＰＭＩ一指標藏暗湧

【ＦＯＣＵＳ】繼２月跳升至逾１０年高位後，中國官方製造業ＰＭＩ ３月再錄「擴張三

連」；同報佳音的還有非製造業ＰＭＩ，連升三月至近１２年高位。兩大先行指標齊顯示，防疫

政策優化及地產調控鬆綁極大提振採購經理人情緒。國務院總理李強於博鰲論壇即預告，３月經

濟可能比首兩月更好。

不過，出廠價格指數重回榮枯線以下，連同５個月通縮的ＰＰＩ、疲軟的出口集裝箱運價、

急挫的規模以上工業企業利潤等，齊閃現需求疲軟警號。



＊汽車業值憧憬，商旅出行井噴＊



國家統計局周五（３１日）公布，３月製造業ＰＭＩ錄５１﹒９（預期：５１﹒８，２月

：５２﹒６），連續三個月高於榮枯線。分行業看，裝備製造、高技術製造、消費品行業ＰＭＩ

分別為５３％、５１﹒２％、５１﹒９％。

分項指數中，生產指數、新訂單指數持續較高景氣；最引人注目的是汽車業，生產、新訂單

兩大指數均高於５７，顯示行業產需加快釋放，或預示近期車企減價戰有助改善「持幣待購」心

態

，汽車銷售重新升溫值憧憬。

非製造業ＰＭＩ表現更標青，３月錄５８﹒２（預期：５４﹒９，２月：５６﹒３），為

２０１１年５月以來最高水平

，其中，零售、運輸（鐵路、道路、航空）商務活動指數高於６０，折射居民消費和商旅出行意

願增強；建築業商務活動指數衝高至６５﹒６，顯示隨著天氣轉暖，各地加快推進工程施工。



＊出廠價格萎縮，顯需求仍不足＊



經濟企穩回升勢頭持續，但暗湧如影隨形，反映市場需求不足的企業比重仍高於５０％。最

明顯的例子是出廠價格指數重回榮枯線以下，錄４８﹒６的４個月最低，連同首２月按年急挫近

２３％的規模以上工業企業利潤、５個月通縮的ＰＰＩ，反映企業毛利率下降。

相比大米、食油、牛奶、啤酒等結構性食品價格漲價，新能源車、運動服飾、高檔餐飲等非

必需類消費卻爭相降價促銷。國內需求乍暖還寒，海外同不容樂觀，以美歐等１２條航綫為樣本

的中國出口集裝箱運價指數（ＣＣＦＩ）正逼近２０２０年大流行初期低點；美國四季度ＧＤＰ

終值並顯示，個人消費對ＧＤＰ的貢獻僅錄０﹒７％，為大流行封鎖以來最低水平。

隨著一季度經濟成績單將於下月中揭盅，緊隨其後召開的中央政治局會議，將如何評估首季

經濟表現及對上一年中央經濟工作會議的政策定調適時微調（例如去年４月提及「增量政策工具

」

），將是此輪重開復甦能否持續的關鍵。

