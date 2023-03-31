  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/03/2023 13:19

【香港政情】南區承辦團體否認關愛隊為區議會選舉鋪路

　　《經濟通通訊社３１日專訊》政府公布荃灣和南區關愛隊遴選結果，其中南區１７隊關愛隊
由１５個團體承辦，當中１３個曾經聯署支持《港區國安法》，１０個是香港島各界聯合會的團
體會員。對於兩區３３個承辦服務的團體，有２０個屬建制派，會否令人感覺政府偏幫建制派，
為未來區議會選舉鋪路，聯合會副理事長兼秘書長朱立威指，有關說法無稽和偏頗，質疑有人仍
停留在以往的對抗思維，「唔係建制派，就係泛民主派」，又反問為何泛民不申請。
　
＊招攬義工並不困難＊
　
　　朱立威在電台節目中表示，關愛隊和區議會完全不同，區議會作為諮詢架構，負責就區內政
策提供意見，而關愛隊則處理民生網絡工作。他希望公眾審視關愛隊往後表現後，再作評價，不
要因為關愛隊員曾任區議員，便認為獲政府偏幫，反修例事件後，很多在區議會選舉中落敗的建
制派人士，仍繼續在區內服務，由於大部分中標團體都在地區扎根多年，有良好網絡，相信要找
符合要求及具經驗的義工並不困難。
　
＊荃灣關愛隊或與伙伴團體合辦國安教育活動＊　
　
　　將承辦荃灣石圍角關愛隊服務的「荃灣東居民聯會」主席、當區區議員文裕明表示，團體主
要會為長者及弱勢社群提供服務，本身在區內已有數百名會員，亦有義工隊，形容是駕輕就熟、
順理成章，有信心可完成政府提出的關鍵績效指標（ＫＰＩ）。至於額外服務，包括舉辦《基本
法》和《港區國安法》的教育活動等，團體過往較少舉辦這類活動，經驗不算豐富，傾向會與其
他伙伴團體或學校合作，以配合政府要求。（ｃｌ）
　

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章FOCUS31/03/2023
【FOCUS】復甦勢頭續強勁　PMI一指標藏暗湧
人氣文章國際動態31/03/2023
債務上限談判續陷僵局，美財政部現金餘額創3年最低
人氣文章財經熱話31/03/2023
京東擬分拆兩業務在港上市　大摩唱好飆7%　仍然落後可追入？　
人氣文章財經熱話31/03/2023
《午市前瞻》復活節假前兩萬一有望 分拆有利京東試190元
人氣文章香港要聞31/03/2023
醫管局高拔陞率團到倫敦招攬港人醫生回流
人氣文章財經熱話31/03/2023
【京東分拆】跟隊分拆　京東(9618)曾升8%　溫鋼城：首目標先睇178元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金