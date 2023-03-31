【香港政情】南區承辦團體否認關愛隊為區議會選舉鋪路

《經濟通通訊社３１日專訊》政府公布荃灣和南區關愛隊遴選結果，其中南區１７隊關愛隊

由１５個團體承辦，當中１３個曾經聯署支持《港區國安法》，１０個是香港島各界聯合會的團

體會員。對於兩區３３個承辦服務的團體，有２０個屬建制派，會否令人感覺政府偏幫建制派，

為未來區議會選舉鋪路，聯合會副理事長兼秘書長朱立威指，有關說法無稽和偏頗，質疑有人仍

停留在以往的對抗思維，「唔係建制派，就係泛民主派」，又反問為何泛民不申請。



＊招攬義工並不困難＊



朱立威在電台節目中表示，關愛隊和區議會完全不同，區議會作為諮詢架構，負責就區內政

策提供意見，而關愛隊則處理民生網絡工作。他希望公眾審視關愛隊往後表現後，再作評價，不

要因為關愛隊員曾任區議員，便認為獲政府偏幫，反修例事件後，很多在區議會選舉中落敗的建

制派人士，仍繼續在區內服務，由於大部分中標團體都在地區扎根多年，有良好網絡，相信要找

符合要求及具經驗的義工並不困難。



＊荃灣關愛隊或與伙伴團體合辦國安教育活動＊



將承辦荃灣石圍角關愛隊服務的「荃灣東居民聯會」主席、當區區議員文裕明表示，團體主

要會為長者及弱勢社群提供服務，本身在區內已有數百名會員，亦有義工隊，形容是駕輕就熟、

順理成章，有信心可完成政府提出的關鍵績效指標（ＫＰＩ）。至於額外服務，包括舉辦《基本

法》和《港區國安法》的教育活動等，團體過往較少舉辦這類活動，經驗不算豐富，傾向會與其

他伙伴團體或學校合作，以配合政府要求。（ｃｌ）



