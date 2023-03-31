【香港要聞】王英偉再獲委任為電影發展局主席，張婉婷為副主席

《經濟通通訊社３１日專訊》政府今日公布，委任王英偉為香港電影發展局主席和張婉婷為
電影發展局副主席。當然副主席為文化體育及旅遊局常任秘書長。新一屆委員的任期為兩年，由
今年４月１日至２０２５年３月３１日。
電影發展局就電影業發展的政策和措施，包括提升港產片製作、人才培訓、開拓市場及拓展
觀眾群，向文化體育及旅遊局局長提供意見。（ｃｌ）
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