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31/03/2023 14:11

【外圍經濟】德國通脹大幅放緩，因俄烏戰爭引發的能源危機緩解

　　《經濟通通訊社３１日專訊》德國的通脹率大幅放緩，主要因為天然氣價格回落。１年多前
俄烏戰爭開始後，天然氣價格一路飆升。
　　德國聯邦統計局表示，德國３月份的消費者價格上漲了７﹒８％，而２月份上漲了９﹒３％
。這一漲幅比經濟師預期的７﹒５％中位數高。
　　分析指，數據令歐洲央行鬆了一口氣。自去年７月以來，歐洲央行官員為應對歐元時代最嚴
重的價格飆升已上調利率３﹒５厘。（ｒｃ）

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