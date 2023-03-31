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31/03/2023 07:53

【企業盈警】ＥＰＲＩＮＴ（１８８４）料全年虧損最少８００萬元

　　《經濟通通訊社３１日專訊》ＥＰＲＩＮＴ集團（０１８８４）公布，預期截至今年３月
３１日止年度虧損不少於８００萬元，去年度盈利２１０萬元。
　　該集團指，預期虧損主要由於在去年１２月向若干合資格僱員授予購股權而增加購股權開支

　　該集團預期於６月公布業績。（ｗｈ）

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