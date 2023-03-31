【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒８６億元，買美團沽小鵬

《經濟通通訊社３１日專訊》昨日（３０日）恒指高開２４點，報２０２１６點。最高升
１２７點報２０３２０點，最低跌１７５點報２００１７點。恒指收報２０３０９點，升１１６
點或０﹒５８％。
北水全日淨流入２０﹒８６億元，減少３１﹒９％。北水淨買入最多的個股依次是美團
（０３６９０）、中國移動（００９４１）、比亞迪股份（０１２１１）；淨賣出最多的依次是
小鵬汽車（０９８６８）、信達生物（０１８０１）、金山軟件（０３８８８）。
主板成交１３３５﹒９４億元減少８﹒８％。其中港股通成交３１８﹒８億元，佔總成交
２３﹒９％。
美團升１﹒４３％報１４２元，北水淨買入３﹒７億元；中國移動升０﹒５６％報
６２﹒３５元，北水淨買入３億元；比亞迪股份升３﹒３％報２２５﹒２元，北水淨買入２﹒３
億元。
小鵬汽車升７﹒５１％報４４﹒４元，北水淨賣出１﹒２億元；信達生物跌６﹒２８％報
３５﹒０５元，北水淨賣出１﹒１億元；金山軟件跌３﹒６２％報３８﹒６５元，北水淨賣出
５２００萬元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） ３﹒６５
中國移動 （００９４１） ２﹒９８
比亞迪股份 （０１２１１） ２﹒２７
騰訊控股 （００７００） ２﹒１８
快手 （０１０２４） １﹒９４
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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小鵬汽車 （０９８６８） －１﹒１９
信達生物 （０１８０１） －１﹒０６
金山軟件 （０３８８８） －０﹒５２
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