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31/03/2023 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒８６億元，買美團沽小鵬

　　《經濟通通訊社３１日專訊》昨日（３０日）恒指高開２４點，報２０２１６點。最高升
１２７點報２０３２０點，最低跌１７５點報２００１７點。恒指收報２０３０９點，升１１６
點或０﹒５８％。
　　北水全日淨流入２０﹒８６億元，減少３１﹒９％。北水淨買入最多的個股依次是美團
（０３６９０）、中國移動（００９４１）、比亞迪股份（０１２１１）；淨賣出最多的依次是
小鵬汽車（０９８６８）、信達生物（０１８０１）、金山軟件（０３８８８）。
　　主板成交１３３５﹒９４億元減少８﹒８％。其中港股通成交３１８﹒８億元，佔總成交
２３﹒９％。
　　美團升１﹒４３％報１４２元，北水淨買入３﹒７億元；中國移動升０﹒５６％報
６２﹒３５元，北水淨買入３億元；比亞迪股份升３﹒３％報２２５﹒２元，北水淨買入２﹒３
億元。
　　小鵬汽車升７﹒５１％報４４﹒４元，北水淨賣出１﹒２億元；信達生物跌６﹒２８％報
３５﹒０５元，北水淨賣出１﹒１億元；金山軟件跌３﹒６２％報３８﹒６５元，北水淨賣出
５２００萬元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　　３﹒６５
　　中國移動　　（００９４１）　　　　　　２﹒９８
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　　２﹒２７
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　　２﹒１８
　　快手　　　　（０１０２４）　　　　　　１﹒９４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小鵬汽車　（０９８６８）　　　　　－１﹒１９
　　信達生物　（０１８０１）　　　　　－１﹒０６
　　金山軟件　（０３８８８）　　　　　－０﹒５２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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