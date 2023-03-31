《日入而息》本港２月零售銷售遠勝預期，中生製藥去年少賺８３％

《今天重點》

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京東（０９６１８）擬分拆京東工業及京東產發在港上市，消息指各集資１０億美元

據報馬雲在外遊期間一手推動阿里（０９９８８）分拆大計；傳阿里旗下菜鳥擬年底來港上市，

估值逾２００億美元

中國生物製藥（０１１７７）全年純利跌８２﹒６％，派息６港仙

中行（０３９８８）料今年淨息差迎小幅下行壓力，有信心保持資產質量穩定

農行（０１２８８）料今年淨息差降幅趨緩，首兩月貸款增８９１２億元人民幣

工行（０１３９８）王景武稱去年房地產貸款不良率上升，惟貸款佔比較低風險可控

萬科（０２２０２）郁亮稱房地產市場仍在溫和恢復，沒有倒春寒；今年新房市場溫和復甦，服

務收入升雙位數

據報美團（０３６９０）擬推「美團企業版」，將於下月１３日發布

２月零售貨值升３１％遠勝預期，首兩月升１７﹒３％

李家超深信香港方向正確，要在和平穩定環境下發展；李家超稱重視旅行團管理工作，相信可減

低對地區影響

下月２０日起優先組別人士可預約接種額外新冠加強劑

統計局表示服務業加快恢復，居民消費和商旅出行意願增；高基數致製造業ＰＭＩ回落，景氣度

仍處高點

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《即日市況》

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恒指全日高收９０點報２０４００，申洲升近７％，京東升逾５％

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《深滬股市》

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滬綜指收升０﹒３６％成交稍增，首季度累升５﹒９％

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《美元匯價》

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英鎊可能考驗１﹒２４５０重要阻力

歐元最新報１﹒０８８５╱８９，日圓最新報１３３﹒４１╱４４

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《公司業績》

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康達環保（０６１３６）去年度少賺４３％至２﹒３６億元人民幣

，不派息

浦林成山（０１８０９）去年度多賺４３％，派息２０仙

大新金融（００４４０）全年度少賺１０％至１１﹒７１億，派息

８１仙

再鼎醫藥（０９６８８）年度虧損收窄至４﹒４３億美元，不派息

中國油氣（００７０２）年度虧損收窄至５﹒５２億元，不派息

大新銀行（０２３５６）純利跌２﹒９％至１６﹒０８億元，派息

０﹒２９元

中海外（００６８８）純利跌四成二至２３２﹒６５億元，派息４

０仙

凱萊英醫藥（０６８２１）純利升２﹒０８倍，派息１﹒８元人幣

景瑞控股（０１８６２）年度盈轉虧蝕４２﹒７億元人民幣，不派

息

中信（００２６７）去年純利升７﹒５％，末期息４５﹒１仙按年

微跌

聯合能源（００４６７）年度純利按年升三成至２６億元，不派息

聯想控股（０３３９６）年度純利跌近八成，末期息０﹒２元

數字王國（００５４７）年度虧損２﹒０６億元，不派息

達利國際（００６０８）年度盈利１﹒５億元升４﹒６％，息１２

仙

中泰期貨（０１４６１）年度賺１﹒７億元人民幣，跌近１２％，

息１﹒６分

時代環球（０２３１０）年度虧損增至２８３５萬元，不派息

融科（０２３２３）年度虧損增至４﹒６６億元，不派息

築友智造（００７２６）年度盈轉虧１﹒４８億元，不派息

雲頂新耀（０１９５２）年度虧損收窄至２﹒４７億元人民幣，不

派息

寶新置地（００２９９）年度盈轉虧７﹒８７億元，不派息

長盈（００６８９）年度虧損增至４６７４﹒６萬元，不派息

華寶（００３３６）年度盈轉虧１０﹒５億元人民幣，派特息５﹒

１港仙

創夢天地（０１１１９）年度虧損增至２４﹒９億元人民幣，不派

息

三愛健康（０１８８９）年度盈利２９２２萬元人民幣，升２﹒２

倍，不派息

Ｖｉｓｉｏｎ Ｄｅａｌ（０７８２７）註冊成立至去年底虧損１

﹒５４億元不派息

吉星新能源（０３３９５）年度虧損收窄至３５８萬加元，不派息

新華聯資本（００７５８）年度虧損收窄至４５２﹒６萬元，不派

息

天譽置業（０００５９）年度虧損增至３４﹒９億元人民幣，不派

息

時代中國（０１２３３）年度盈轉虧９９﹒４億元人民幣，不派息

重鋼（０１０５３）年度盈轉虧１０﹒２億元人民幣，不派息

九江銀行（０６１９０）年度賺１６﹒２億元人民幣，跌６﹒６％

，息１０分

金力永磁（０６６８０）年度盈利升５５％，息２６分

馬鋼（００３２３）去年盈轉虧８﹒６億元人民幣，派息２分

君實生物（０１８７７）全年虧損擴大至２３﹒９億元人民幣，不

派息

協鑫科技（０３８００）全年純利升２﹒１倍，派息６港仙

上美股份（０２１４５）去年純利跌５７％％至１﹒４７億元人民

幣，派息０﹒２５元

中國黃金（０２０９９）去年純利跌至２﹒２億美元，派息０﹒３

７元

巨濤海洋油服（０３３０３）全年度轉蝕２﹒０８億元人民幣，不

派息

上坤地產（０６９００）延遲刊發２０２２年度經審核末期業績

中國航天萬源（０１１８５）全年虧轉盈４﹒６億元，不派息

港灣數字（００９１３）全年虧損擴大至４４０８萬元，不派息

威發國際（００７６５）全年虧損擴大至６８２﹒５萬元，不派息

興業合金（００５０５）全年純利跌２１﹒８％，不派息

中原銀行（０１２１６）全年純利升２﹒４％，不派息

巨星醫療（０２３９３）全年盈轉虧蝕９﹒９２億元人民幣，不派

息

ＴＳ ＷＯＮＤＥＲＳ（０１７６７）全年純利升６９﹒９％，不

派息

銀杏教育（０１８５１）全年純利升１﹒２倍，不派息

北控（００３９２）全年純利跌２３﹒７％，息１﹒１元

高視醫療（０２４０７）全年虧損擴大至３﹒５億元人民幣，不派

息

愛帝宮（００２８６）全年盈轉虧１﹒６５億元，不派息

希瑪眼科（０３３０９）全年盈轉虧２１８７﹒５萬元，不派息

世茂服務（００８７３）全年盈轉虧蝕９﹒３億元人民幣，不派息

招商局港口（００１４４）全年純利跌４﹒５％，息６０仙

中國生物製藥（０１１７７）全年純利跌８２﹒６％，派息６港仙

華潤燃氣（０１１９３）全年純利跌２６％，派息１﹒０５元

ＢＨＣＣ（０１５５２）全年盈轉虧８７９﹒４萬坡元，不派息

世茂集團（００８１３）延遲刊發２０２２年度全年業績

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《公司資訊》

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據報美團（０３６９０）擬推「美團企業版」，將於下月１３日發

布

天彩（０３８８２）附屬夥內地物管商設自動售貨機，首階段２萬

個

和黃醫藥（０００１３）直腸癌藥完成向美國ＦＤＡ上市申請

據報騰訊投資的途虎養車重新提交香港ＩＰＯ申請

據報馬雲在外遊期間一手推動阿里（０９９８８）分拆大計；傳阿

里旗下菜鳥擬年底來港上市，估值逾２００億美元

京東（０９６１８）擬分拆京東工業及京東產發在港上市，消息指

各集資１０億美元

工行（０１３９８）王景武稱去年房地產貸款不良率上升，惟貸款

佔比較低風險可控

電視廣播（００５１１）第二場電商直播活動，銷售額較首場增逾

兩倍；據報ＴＶＢ淘寶第二場直播總銷售額達７３２０萬元人民幣

據報長和（００００１）意大利Ｗｉｎｄ Ｔｒｅ擬轉售網絡部門

六成股權予殷拓

美聯金融料今年內地客赴港投保新壽險總保費勁彈至３００億元

農行（０１２８８）料今年淨息差降幅趨緩，首兩月貸款增８９１

２億元人民幣

中漆集團（０１９３２）林定波辭任董事會主席，徐浩銓接任

雲頂新耀（１９５２）張曉帆辭任執行董事兼首席運營官

騰訊（００７００）回購９０萬股，涉資約３﹒５億元

嗶哩嗶哩（０９６２６）授出約３４９萬份限制性股份單位

巨星醫療（０２３９３）收到法院執行令，涉９９﹒９９萬元人民

幣

竣球控股（０１４８１）終止收購帷幄網絡科技公司５％股權

永義國際（０１２１８）謝永超辭任公司執行董事及副主席

英皇證券（００７１７）４月６日起股份簡稱更改為「英皇資本」

國泰航空（００２９３）韓兆傑辭任營運及航空服務總裁，麥皓雲

接任

百度（０９８８８）今申請增設人民幣櫃台

新地（０００１６）旺角洗衣街商業地中標價高次標３４％

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《國企紅籌》

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中信証券（０６０３０）冀今年能保持現有資產規模並略有增長

上海復旦微電子（０１３８５）兩股東擬減持Ａ股，佔總股本３％

綠葉製藥（０２１８６）旗下肺癌藥被國家藥監局納入優先審評品

種名單

長汽（０２３３３）今年銷量目標１６０萬輛，淨利潤達６０億元

人民幣以上

福田實業（００４２０）劉賢福明天起接替孫福紀出任行政總裁

中國太平（００９６６）附屬訂立融資租賃合同

兗煤澳大利亞（０３６６８）提前償還３﹒３３億美元債務

深高速（００５４８）２月梅觀高速路費收入為１２８６﹒５萬元

人民幣

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《神州民企》

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三江化工（０２１９８）年產百萬噸環氧乙烷╱乙二醇設施商業運

營

據報碧桂園（０２００７）已為上半年到期債券備好資金

萬科（０２２０２）郁亮稱房地產市場仍在溫和恢復，沒有倒春寒

；今年新房市場溫和復甦，服務收入升雙位數

中教控股（００８３９）莫貴標辭任首席財務官，由蘭功成接任

中關村科技租賃（０１６０１）訂立兩融資租賃協議

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《中國要聞》

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首屆上海國際碳中和博覽會將於６月１１日舉行

日本外相林芳正明起訪問中國兩日，將與秦剛會談

江西力爭到２０２５年漁業產值達１３００億元人民幣

成都雙流１０個重點項目簽約，總投資超１００億元

交通部正調研公交行業難題，將盡快出台解困措施

製造業ＰＭＩ回落，分析指需求收縮成恢復主要制約

瑞幸咖啡出海第一步，新加坡同時開兩店

分析指復常提振效應減退，製造業ＰＭＩ向常態化收斂

今年前２月上海實際使用外資金額按年增１８％

羅永浩淘寶直播帶貨賣國產商用衛星，售價逾２００萬

南航與阿聯酋阿提哈德航空簽署備忘錄，加強業務合作

國家稅務總局表示五年來企業研發投入年均增長２５％

財政部表示煤炭進口零關稅，有助國內煤炭供應穩定；將根據實際

情況進一步完善稅費優惠政策

中南大學湘雅醫院因騙保被處罰２４８萬元人民幣

據報日本擬放寬中國旅客入境的新冠檢測要求

深證監局去年查辦８宗上市掛牌公司財務造假案件

統計局表示服務業加快恢復，居民消費和商旅出行意願增；高基數

致製造業ＰＭＩ回落，景氣度仍處高點

中國３月官方製造業ＰＭＩ回落至５１﹒９％，高預期

人行１８９０億逆回購利率持平，本周放水８１１０億

ＬＭＥ擬全面整改鎳業務，計劃在中國開新的現貨市場

抖音表示劇情演繹類視頻需標註，違者或無限期封號

汽車新排放標準國六Ｂ將實施，車企倡予１年過渡期

據報中國正研究巴基斯坦對２０億美元貸款展期的要求

內地力推不動產買賣新政，無需提前還舊貸即可過戶

北京二手樓交易今起符合四條件可「帶押過戶」

福建莆田表示多子女家庭住房公積金貸款額度上浮１０萬

廣東梅州前副市長溫向芳涉嚴重違紀違法被查

據報國務院副總理何立峰任命監管金融與房地產

傳馬斯克最早４月訪中國，正安排與總理李強會面

小桔充電擬全國設新能源車充電站，北上廣深先行

中證協表示去年內地券商淨利潤按年降２５％

任正非發文重申「華為不造車」，有效期五年

華為去年淨利降６８﹒７％，至歷史低點３５６億人幣

中央任命葛海蛟為中國銀行黨委書記

中證監易會滿晤國際金融機構負責人，歡迎擴大投資

上海已累計推廣新能源車超過１００萬輛

發改委表示明起汽柴油價每噸分別下調３３５和３２０元

大窯灣港獲批東北唯一離境港，增強與日韓港口競爭力

銀保監表示５月起開展人壽與長期護理保險責任轉換試點

全國外貿工作會議召開，推動外貿穩規模、優結構

湖南１１５８個重大項目開工，總投資超５０００億元

中國銀行原黨委書記、董事長劉連舸被中紀委調查

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒１２％，報１５８６８﹒０６點

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《俄烏開戰》

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獲土耳其議會投票通過，芬蘭將成北約第３１個成員國

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《博鰲論壇》

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人行副行長表示數字金融時代，監管能力必須及時跟上

周小川稱數字貨幣別想贏者通吃，每隔３至５年有大變

國能投資董事長劉國躍稱中國需加強氫能全產業鏈建設

國資委張玉卓晤李家超：支持香港高質量共建一帶一路

商務部表示高度關注澳洲嚴加審查赴當地投資中國企業

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《國際要聞》

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Ｍｅｔａ的７﹒２５億美元和解協議獲法官初步批准

外交失當經濟不振，南韓總統尹錫悅支持率跌剩三成

日本擴大對２３類尖端晶片製造技術的出口限制

瑞士ＩＨＡＧ行員承認助對沖基金經理逃避美國稅收

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《外圍經濟》

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Ｂｅｄ Ｂａｔｈ若發行股票集資失敗，恐破產

Ｎｅｔｆｌｉｘ重組電影部門，減少電影產量

Ｓｔａｂｉｌｉｔｙ ＡＩ的ＣＥＯ認為沒有ＡＩ泡沬

德國通脹大幅放緩，因俄烏戰爭引發的能源危機緩解

日本央行新行長即將上任，東京通脹進一步降溫

美國進入春季房屋銷售旺季，惟置業人士或遇困難

英國第四季ＧＤＰ增長略超預期，勉強避過技術性衰退；英國加入ＣＰＴＰＰ貿易協定，可帶來

１８億英鎊收益

蜆殼繼續改革，拆分全球可再生能源業務

ＳｕｓｈｉＳｗａｐ：監管機構為加密貨幣帶來壓力

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《大國博弈》

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日本限制２３種晶片設備出口，中國外交部表示損人害己

美參院致函特斯拉等車企供應商，調查涉疆供應鏈問題

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《連環爆雷》

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債務上限談判續陷僵局，美財政部現金餘額創３年最低

美國２月ＰＣＥ將出爐，聯儲局官員強調仍需降低通脹

美國銀行業流動需求回穩，白宮擬收緊對中型銀行監管

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《其他消息》

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南區承辦團體否認關愛隊為區議會選舉鋪路

政府刊憲宣布醫管局員工陣線解散

李家超深信香港方向正確，要在和平穩定環境下發展；李家超稱重視旅行團管理工作，相信可減

低對地區影響

關愛隊為建制派參選鋪路？李家超稱屬無證據猜想

李家超滬港創新發展論壇視像致辭：冀兩地深入交流合作

醫管局高拔陞率團到倫敦招攬港人醫生回流

金管局表示２月港元存款跌１﹒１％，首兩月升１﹒３％；２月外匯基金總資產按月減少９０９

億元

王英偉再獲委任為電影發展局主席，張婉婷為副主席

許正宇稱政府擬引入遷冊制度，本月起約見持份者講解構思

立法會內會通過前往大灣區考察建議

鄭美施獲委任為公務員敘用委員會主席，任期三年

本港２月零售貨值升３１％遠勝預期，首兩月升１７﹒３％

本財年首十一月赤字６０６億，財政儲備８９６５億元

下月２０日起優先組別人士可預約接種額外新冠加強劑

市建局表示兩項樓宇復修資助計劃明天起接受第三輪申請

本港２月新批出按揭貸款額按月增加２９﹒１％

今年私樓落成量料少於２萬伙，九龍城供應佔２４％

房協表示１０年內將完成興建約３﹒５萬個住宅

房委會定五幢公屋租金，逾７８％月租低於２５００元

東涌第９９區公屋首用混凝土組裝合成，房屋局表示大量應用可減成本

深股通額度全日用３７億元，外資連續四日淨流入；滬股通額度全日用７億元，外資淨流入１７

億元

２０２３數字經濟峰會４月中舉行，料吸引逾四千名行業決策者參與

中原ＣＣＬ按周升１﹒１％，首季樓價累升７﹒４％

盧寵茂稱長者醫療券下月１７日起適用於港大深圳醫院社康中心

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