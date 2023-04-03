《國金頭條》ＰＣＥ數據再傳通脹降溫喜訊，科技板塊推動美股走高

《經濟通通訊社３日專訊》美國２月核心個人消費支出價格指數（ＰＣＥ），顯示通脹問題

再度降溫。投資者揣測聯儲局可能接近結束加息，美股上周五（３１日）在科技板塊推動下繼續

走高。

２月ＰＣＥ按月上漲０﹒３％，略低於經濟學家預估的０﹒４％。按年上漲４﹒６％，亦較１月

放緩。

道指漲４１５﹒１２點，或１﹒２６％，收３３２７４﹒１５點。標普５００漲５８﹒４８

點，或１﹒４％，收４１０９﹒３１點。當周漲幅擴大至３﹒５％，為去年１１月以來最佳單周

表現。納指當天上漲２０８﹒４４點，或１﹒７％，收１２２２１﹒９１點。第一季漲幅達到

２０％，創下２０２０年年中以來最高紀錄。

雖然數據支持通脹見頂的預期，但華爾街人士亦指出，聯儲局仍未達成控制通脹目標，今年

年底前經濟衰退不可避免。



＊日圓一周累計下跌１﹒５％＊



美元當日亦走高，美匯指數漲０﹒４４％，至１０２﹒６，但周線貶０﹒５％，月線貶

１﹒８％，季度跌０﹒９％。歐元兌美元下跌０﹒５％至１﹒０８５。美元兌日圓一度漲至

１３３﹒５９，創出３月１７日以來最高水平。日圓一周累計下跌１﹒５％，月線上漲２﹒５％

。

紐約期金跌１１﹒５美元，或０﹒６％，報每盎司１９８６﹒２美元。黃金期貨３月共上漲

８﹒１％，為２０２０年７月以來最強單月表現。

油價連續第５個月下跌，為自２０２０年初以來的第二次錄得季度跌幅，美國經濟情緒低迷

、銀行業危機波及整體市場都推動了油價走低。原油價格在上周五當天上漲，紐約期油漲１﹒３

美元，報每桶７５﹒６７美元。布蘭特期油漲５０美仙，報每桶７９﹒７７美元。（ｊｆ）

