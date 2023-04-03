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即市新聞

03/04/2023 07:49

《國金頭條》ＰＣＥ數據再傳通脹降溫喜訊，科技板塊推動美股走高

　　《經濟通通訊社３日專訊》美國２月核心個人消費支出價格指數（ＰＣＥ），顯示通脹問題
再度降溫。投資者揣測聯儲局可能接近結束加息，美股上周五（３１日）在科技板塊推動下繼續
走高。
２月ＰＣＥ按月上漲０﹒３％，略低於經濟學家預估的０﹒４％。按年上漲４﹒６％，亦較１月
放緩。
　　道指漲４１５﹒１２點，或１﹒２６％，收３３２７４﹒１５點。標普５００漲５８﹒４８
點，或１﹒４％，收４１０９﹒３１點。當周漲幅擴大至３﹒５％，為去年１１月以來最佳單周
表現。納指當天上漲２０８﹒４４點，或１﹒７％，收１２２２１﹒９１點。第一季漲幅達到
２０％，創下２０２０年年中以來最高紀錄。
　　雖然數據支持通脹見頂的預期，但華爾街人士亦指出，聯儲局仍未達成控制通脹目標，今年
年底前經濟衰退不可避免。
　
＊日圓一周累計下跌１﹒５％＊
　
　　美元當日亦走高，美匯指數漲０﹒４４％，至１０２﹒６，但周線貶０﹒５％，月線貶
１﹒８％，季度跌０﹒９％。歐元兌美元下跌０﹒５％至１﹒０８５。美元兌日圓一度漲至
１３３﹒５９，創出３月１７日以來最高水平。日圓一周累計下跌１﹒５％，月線上漲２﹒５％

　　紐約期金跌１１﹒５美元，或０﹒６％，報每盎司１９８６﹒２美元。黃金期貨３月共上漲
８﹒１％，為２０２０年７月以來最強單月表現。
　　油價連續第５個月下跌，為自２０２０年初以來的第二次錄得季度跌幅，美國經濟情緒低迷
、銀行業危機波及整體市場都推動了油價走低。原油價格在上周五當天上漲，紐約期油漲１﹒３
美元，報每桶７５﹒６７美元。布蘭特期油漲５０美仙，報每桶７９﹒７７美元。（ｊｆ）

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