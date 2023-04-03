  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/04/2023 16:20

《盤後部署》比亞迪３月銷量無助股價大升，可候至２２０元吸納！

　　《經濟通通訊社３日專訊》恒指今日低開２０點，報２０３７９。油組宣布減產，石油股開
市造好，中石油（００８５７）高開３﹒０１％，中海油（００８８３）高開３﹒２６％，中石
化（００３８６）高開２﹒１６％。其他藍籌股方面，３月汽車銷量按年增９７％的比亞迪
（０１２１１）高開１﹒３９％，曾因ＡＩ概念備受追捧的百度（０９８８８）則低開
１﹒４８％。
　　早段科技股、金融股等變動不大，恒指維持窄幅上落。之後石油股走勢轉弱，恒指午後雖然
曾倒跌１７３點至２０２２６，惟跌幅瞬間收窄，收市輕微上升。全日最高位２０３７９與最低
位２０２２６只差１５３點，成交額較上日少２０１﹒５７億元，成交及上升動力不足，最終未
能突破５０天線。
　　恒指全日收報２０４０９，升９點或升０﹒０４％，主板成交１２０４﹒１６億元。國企指
數報６９４０，跌２８點或跌０﹒４１％。恒生科技指數報４３０２，跌１點或跌０﹒０３％。
　　內地股市方面，上證綜合指數報３２９６，升２３點或升０﹒７２％，成交５１３３﹒９１
億元人民幣；深證成份指數報１１８８９，升１６３點或升１﹒３９％，成交３７９４﹒４１億
元人民幣。
　
＊比亞迪連續兩日資金淨流出＊
　
　　比亞迪３月汽車銷量約２０﹒７１萬輛，同比增長９７﹒４５％，今年首季銷量約
５５﹒２１萬輛，升８９﹒４７％。集團指，今年３月產量約２０﹒９８萬輛，升９６﹒７％，
首季產量約５６﹒７萬輛，升９４﹒１３％。今日收市升０﹒７％，報２３１﹒４元，該股成交
約６３９萬股，涉資１４﹒７８億元，盤中高見２３３﹒６元，最低見２２７﹒６元。
　　根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，比亞迪上周五（３１日）收市雖然升２﹒０４％
，卻錄得５﹒４４億元資金淨流出。今日成交較上日少１８﹒９８億元，並錄得５７１８﹒４４
萬元資金淨流出，已經連續兩日錄得資金淨流出，似乎３月銷量按年升近一倍的消息，未有帶來
很大刺激作用，再配合日線圖的走勢，相信有投資者在現水平沽貨獲利。
　
＊２５０天線料成本周阻力＊
　
　　在日線圖上，比亞迪自３月１４日低位１９０﹒５元開始回升，直至上周已累積
１３﹒７２％的升幅。股價近兩日均未能成功挑戰２５０天線（目前為２３５﹒４元），加上緊
接著假期因素，大市交投氣氛估計較平淡，比亞迪本周難以突破２５０天線。不過，１０天線進
一步升破２０及１００天線，相信假期過後才有所進展。持貨者可先減倉，失守２００元止蝕，
無貨者則可候至２２０元水平吸納。（ｅｒ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事03/04/2023
《神州經脈》馬克龍馮德萊恩本周訪華　美光遭查國產晶片乘勢而起
人氣文章財經熱話03/04/2023
油組突減產油價獲高盛唱好飆逾半成　三桶油先急升後回順可吼位吸？
人氣文章香港政情03/04/2023
吳秋北：若貿然輸入外勞會打擊本地就業市場
人氣文章國際動態03/04/2023
聖彼得堡咖啡館炸彈襲擊，知名親政府戰地記者被殺
人氣文章香港政情03/04/2023
陳茂波總結星馬行：高才通吸引當地大學生
人氣文章香港要聞03/04/2023
非優先組別須自費打疫苗，林永和料人數不多安排合理
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金