《盤後部署》比亞迪３月銷量無助股價大升，可候至２２０元吸納！

《經濟通通訊社３日專訊》恒指今日低開２０點，報２０３７９。油組宣布減產，石油股開

市造好，中石油（００８５７）高開３﹒０１％，中海油（００８８３）高開３﹒２６％，中石

化（００３８６）高開２﹒１６％。其他藍籌股方面，３月汽車銷量按年增９７％的比亞迪

（０１２１１）高開１﹒３９％，曾因ＡＩ概念備受追捧的百度（０９８８８）則低開

１﹒４８％。

早段科技股、金融股等變動不大，恒指維持窄幅上落。之後石油股走勢轉弱，恒指午後雖然

曾倒跌１７３點至２０２２６，惟跌幅瞬間收窄，收市輕微上升。全日最高位２０３７９與最低

位２０２２６只差１５３點，成交額較上日少２０１﹒５７億元，成交及上升動力不足，最終未

能突破５０天線。

恒指全日收報２０４０９，升９點或升０﹒０４％，主板成交１２０４﹒１６億元。國企指

數報６９４０，跌２８點或跌０﹒４１％。恒生科技指數報４３０２，跌１點或跌０﹒０３％。

內地股市方面，上證綜合指數報３２９６，升２３點或升０﹒７２％，成交５１３３﹒９１

億元人民幣；深證成份指數報１１８８９，升１６３點或升１﹒３９％，成交３７９４﹒４１億

元人民幣。



＊比亞迪連續兩日資金淨流出＊



比亞迪３月汽車銷量約２０﹒７１萬輛，同比增長９７﹒４５％，今年首季銷量約

５５﹒２１萬輛，升８９﹒４７％。集團指，今年３月產量約２０﹒９８萬輛，升９６﹒７％，

首季產量約５６﹒７萬輛，升９４﹒１３％。今日收市升０﹒７％，報２３１﹒４元，該股成交

約６３９萬股，涉資１４﹒７８億元，盤中高見２３３﹒６元，最低見２２７﹒６元。

根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，比亞迪上周五（３１日）收市雖然升２﹒０４％

，卻錄得５﹒４４億元資金淨流出。今日成交較上日少１８﹒９８億元，並錄得５７１８﹒４４

萬元資金淨流出，已經連續兩日錄得資金淨流出，似乎３月銷量按年升近一倍的消息，未有帶來

很大刺激作用，再配合日線圖的走勢，相信有投資者在現水平沽貨獲利。



＊２５０天線料成本周阻力＊



在日線圖上，比亞迪自３月１４日低位１９０﹒５元開始回升，直至上周已累積

１３﹒７２％的升幅。股價近兩日均未能成功挑戰２５０天線（目前為２３５﹒４元），加上緊

接著假期因素，大市交投氣氛估計較平淡，比亞迪本周難以突破２５０天線。不過，１０天線進

一步升破２０及１００天線，相信假期過後才有所進展。持貨者可先減倉，失守２００元止蝕，

無貨者則可候至２２０元水平吸納。（ｅｒ）

