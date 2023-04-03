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03/04/2023 09:23

【俄烏開戰】加入北約未能換取民意支持，芬蘭女總理馬林輸掉大選

　　《經濟通通訊社３日專訊》芬蘭周日（２日）舉行國會選舉，立場反俄並成功令國家加入北
約的執政社民黨得票１９﹒９％，排名第３，輸給中間偏右及親商界的反對派民族聯合黨。
　　今次選舉被視為歐洲國家對俄烏戰爭民意的風向標，女總理馬林承認落敗。民族聯合黨得票
２０﹒７％，另一右翼反對黨芬蘭人黨得票２０﹒１％，料兩黨會組建執政聯盟。（ｊｆ）

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