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03/04/2023 14:23

【俄烏開戰】聖彼得堡咖啡館炸彈襲擊，知名親政府戰地記者被殺

　　《經濟通通訊社３日專訊》俄羅斯聖彼得堡一間咖啡館發生炸彈爆炸，造成１死３２人傷，
死者為一名立場親政府的戰地記者。
　　據報道，死者塔塔爾斯基事發時正在咖啡館內發表演講，期間一名女子向他贈送一座小雕像
作為禮物，但雕像隨後發生爆炸。
　　塔塔爾斯基生前強硬支持對烏克蘭採取軍事行動。涉事咖啡店據指曾經由俄羅斯僱傭兵公司
瓦格納集團始創人普里高津擁有。（ｊｆ）

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