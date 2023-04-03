《經濟通通訊社３日專訊》銀行倒閉、持續的通貨膨脹和其他宏觀經濟逆風的多事之秋，投

資者普遍尋找資金出口，而比特幣是其中一個良好選項，比特幣近期企穩於２８５００美元水平

，整個三月上升約２１％，早前更一度突破２９１００美元，創下自２０２２年６月以來的高位

，跑贏同期標普、納指。

加密貨幣分析公司Ａｍｂｅｒｄａｔａ衍生品主管Ｇｒｅｇ Ｍａｇａｄｉｎｉ分析指，３

月份的宏觀形勢對「貨幣的替代品」有極具建設性，傳統上被視為避險資產的ＢＴＣ和黃金，三

月出現了「爆炸性的上行波動」；而Ｓｉｌｖｅｒｇａｔｅ 銀行和矽谷銀行倒閉後，比特幣最

近在期權市場的波動，與去年交易所ＦＴＸ崩潰和其他加密貨幣災難後更為劇烈的變化有很大不

同。而ＢＴＣ正在爆炸性地走高，而這種行為表明，人們純粹對持有美元感到恐慌。

《經濟通》數據顯示，比特幣現報２８１２９﹒５８元（美元．下同），跌０﹒１５％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１７９２﹒４１元，跌０﹒１２％；艾達幣報

０﹒３８０５元，跌０﹒２９％；瑞波幣報０﹒５１８６元，升０﹒１４％。（ｕｌ）



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