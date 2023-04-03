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即市新聞

03/04/2023 09:33

《異動股》三桶油齊高開逾３％，油組突發每日減產１００萬桶

　　《經濟通通訊社３日專訊》中海油（００８８３）現價升３﹒２６％為開市最佳表現藍籌，
報１２﹒０４元，該股成交約５８４萬股，涉資７０３６萬元。中石油（００８５７）升
３﹒０１％，報４﹒７９元；中石化（００３８６）升２﹒１６％，報４﹒７４元。
　　在油價連續第５個月下滑背景下，油組及其包括俄羅斯在內的盟友（ＯＰＥＣ＋）周日（２
日）宣布，從下月開始減產，總幅度超過每日１００萬桶。紐約期油一度飆升８％，創下一年多
來最大盤中漲幅，升破每桶８１美元。
　　沙特阿拉伯減產力度最大，將達到５０萬桶。分析指，ＯＰＥＣ＋此舉不僅令市場意外，且
會給美國經濟帶來新的通脹衝擊，並因此惹惱白宮。
　　現時，恒生指數報２０３７９，跌２０點或跌０﹒１０％，主板成交３８﹒７１億元。國企
指數報６９５８，跌１０點或跌０﹒１５％。恒生科技指數報４２７９，跌２４點或跌
０﹒５６％。
　　即月期指新報２０３７７，跌１０４點，低水３點。即月國指期貨報６９６３，跌４９點，
高水５點。即月科指期貨新報４２８８，跌３２點。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海油（００８８３）　　　　１２﹒０４元　升３﹒２６％
　　中石油（００８５７）　　　　　４﹒７９元　升３﹒０１％
　　中石化（００３８６）　　　　　４﹒７４元　升２﹒１６％
　　中海油服（０２８８３）　　　　８﹒３５元　升３﹒７３％
　　中石化油服（０１０３３）　　　０﹒６１元　升１﹒６７％
　　中煉化（０２３８６）　　　　　３﹒８９元　跌０﹒２６％
　　聯合能源集團（００４６７）　　０﹒９７元　升４﹒３０％
　　亞美能源（０２６８６）　　　　１﹒６８元　　　　無升跌
　　山東墨龍（００５６８）　　　　２﹒７２元　升１﹒８７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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