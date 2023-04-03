《異動股》三桶油齊高開逾３％，油組突發每日減產１００萬桶

《經濟通通訊社３日專訊》中海油（００８８３）現價升３﹒２６％為開市最佳表現藍籌，

報１２﹒０４元，該股成交約５８４萬股，涉資７０３６萬元。中石油（００８５７）升

３﹒０１％，報４﹒７９元；中石化（００３８６）升２﹒１６％，報４﹒７４元。

在油價連續第５個月下滑背景下，油組及其包括俄羅斯在內的盟友（ＯＰＥＣ＋）周日（２

日）宣布，從下月開始減產，總幅度超過每日１００萬桶。紐約期油一度飆升８％，創下一年多

來最大盤中漲幅，升破每桶８１美元。

沙特阿拉伯減產力度最大，將達到５０萬桶。分析指，ＯＰＥＣ＋此舉不僅令市場意外，且

會給美國經濟帶來新的通脹衝擊，並因此惹惱白宮。

現時，恒生指數報２０３７９，跌２０點或跌０﹒１０％，主板成交３８﹒７１億元。國企

指數報６９５８，跌１０點或跌０﹒１５％。恒生科技指數報４２７９，跌２４點或跌

０﹒５６％。

即月期指新報２０３７７，跌１０４點，低水３點。即月國指期貨報６９６３，跌４９點，

高水５點。即月科指期貨新報４２８８，跌３２點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中海油（００８８３） １２﹒０４元 升３﹒２６％

中石油（００８５７） ４﹒７９元 升３﹒０１％

中石化（００３８６） ４﹒７４元 升２﹒１６％

中海油服（０２８８３） ８﹒３５元 升３﹒７３％

中石化油服（０１０３３） ０﹒６１元 升１﹒６７％

中煉化（０２３８６） ３﹒８９元 跌０﹒２６％

聯合能源集團（００４６７） ０﹒９７元 升４﹒３０％

亞美能源（０２６８６） １﹒６８元 無升跌

山東墨龍（００５６８） ２﹒７２元 升１﹒８７％

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（ｈｃ）

