《異動股》中芯（９８１）曾升逾一成冠藍籌，網信辦審查美光

《經濟通通訊社３日專訊》中芯（００９８１）Ｈ股現價升９﹒４１％，報２０﹒３５元，

以現價計，該股暫連升４日，累計升幅１５﹒１％。該股成交約１﹒０６億股，涉資２０﹒８０

億元。Ａ股（滬：６８８９８１）現價５４﹒２１元人民幣，升４﹒１元人民幣，或升

８﹒１８％，成交６１﹒４９億元人民幣，涉及１﹒１８億股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價

２０４﹒２％。

中國對美國最大存儲晶片製造商美光科技（Ｍｉｃｒｏｎ）展開網絡安全審查，以作反制措

施，令中美晶片之爭再添新戰線。網信辦上周五（３１日）稱，為保障關鍵信息基礎設施供應鏈

安全，防範產品問題隱患造成網絡安全風險，維護國家安全，對美光公司在華銷售的產品實施網

絡安全審查。

美光科技在聲明中表示，正在與中國國家互聯網信息辦公室就此審查進行溝通，該公司正在

全力配合。美光致力於以毫不妥協的誠信開展所有業務，信守產品的安全性和對客戶的承諾。

晶片股高漲；華虹（０１３４７）升５﹒０４％，報３６﹒５元，以現價計，該股暫連升２

日，累計升幅５﹒８％；上海復旦（０１３８５）升３﹒９９％，報３０元；晶門

（０２８７８）升９﹒０９％，報０﹒５４元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅

１１﹒３４％。

現時，恒生指數報２０３６０，跌３９點或跌０﹒１９％，主板成交８９０﹒７９億元。國

企指數報６９２９，跌３９點或跌０﹒５７％。恒生科技指數報４２７５，跌２８點或跌

０﹒６５％。

即月期指新報２０４１２，跌６９點，高水５１點。即月國指期貨報６９４７，跌６５點，

高水１８點。即月科指期貨新報４２８８，跌３２點，高水２５點。

上證綜合指數報３２９７，升２４點或升０﹒７５％，成交４６３６﹒２７億元人民幣。

深證成份指數報１１８８７，升１６１點或升１﹒３８％，成交６６３３﹒３２億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中芯（００９８１） ２０﹒３５元 升９﹒４１％

華虹（０１３４７） ３６﹒５０元 升５﹒０４％

上海復旦（０１３８５） ３０﹒００元 升３﹒９９％

晶門（０２８７８） ０﹒５４元 升９﹒０９％

商湯（０００２０） ２﹒７９元 升４﹒８９％

創新奇智（０２１２１） ２０﹒０５元 升３４﹒３８％

ＩＧＧ（００７９９） ３﹒９１元 升２６﹒９５％

聯想集團（００９９２） ８﹒４９元 跌０﹒１２％

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（ｈｃ）

