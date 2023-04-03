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03/04/2023 14:38

《異動股》中芯（９８１）曾升逾一成冠藍籌，網信辦審查美光

　　《經濟通通訊社３日專訊》中芯（００９８１）Ｈ股現價升９﹒４１％，報２０﹒３５元，
以現價計，該股暫連升４日，累計升幅１５﹒１％。該股成交約１﹒０６億股，涉資２０﹒８０
億元。Ａ股（滬：６８８９８１）現價５４﹒２１元人民幣，升４﹒１元人民幣，或升
８﹒１８％，成交６１﹒４９億元人民幣，涉及１﹒１８億股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價
２０４﹒２％。
　　中國對美國最大存儲晶片製造商美光科技（Ｍｉｃｒｏｎ）展開網絡安全審查，以作反制措
施，令中美晶片之爭再添新戰線。網信辦上周五（３１日）稱，為保障關鍵信息基礎設施供應鏈
安全，防範產品問題隱患造成網絡安全風險，維護國家安全，對美光公司在華銷售的產品實施網
絡安全審查。
　　美光科技在聲明中表示，正在與中國國家互聯網信息辦公室就此審查進行溝通，該公司正在
全力配合。美光致力於以毫不妥協的誠信開展所有業務，信守產品的安全性和對客戶的承諾。
　　晶片股高漲；華虹（０１３４７）升５﹒０４％，報３６﹒５元，以現價計，該股暫連升２
日，累計升幅５﹒８％；上海復旦（０１３８５）升３﹒９９％，報３０元；晶門
（０２８７８）升９﹒０９％，報０﹒５４元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅
１１﹒３４％。
　　現時，恒生指數報２０３６０，跌３９點或跌０﹒１９％，主板成交８９０﹒７９億元。國
企指數報６９２９，跌３９點或跌０﹒５７％。恒生科技指數報４２７５，跌２８點或跌
０﹒６５％。
　　即月期指新報２０４１２，跌６９點，高水５１點。即月國指期貨報６９４７，跌６５點，
高水１８點。即月科指期貨新報４２８８，跌３２點，高水２５點。
　　上證綜合指數報３２９７，升２４點或升０﹒７５％，成交４６３６﹒２７億元人民幣。
　　深證成份指數報１１８８７，升１６１點或升１﹒３８％，成交６６３３﹒３２億元人民幣

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯（００９８１）　　　２０﹒３５元　　升９﹒４１％
　　華虹（０１３４７）　　　３６﹒５０元　　升５﹒０４％
　　上海復旦（０１３８５）　３０﹒００元　　升３﹒９９％
　　晶門（０２８７８）　　　　０﹒５４元　　升９﹒０９％
　　商湯（０００２０）　　　　２﹒７９元　　升４﹒８９％
　　創新奇智（０２１２１）　２０﹒０５元　升３４﹒３８％
　　ＩＧＧ（００７９９）　　　３﹒９１元　升２６﹒９５％
　　聯想集團（００９９２）　　８﹒４９元　　跌０﹒１２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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