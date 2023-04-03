《午市前瞻》消息炒完恒指或回試２０天線，中海油區間上落宜短炒

《經濟通通訊社１日專訊》恒生指數半日收報２０２７９，跌１２０點或０﹒５９％，主板

成交６２９﹒７１億元。恒生中國企業指數報６９１１，跌５７點或０﹒８２％。恒生科技指數

報４２５１，跌５２點或１﹒２１％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３８７﹒２元，升１﹒４元或０﹒３６％，成交４３﹒０１億元

；阿里巴巴－ＳＷ收報９８﹒０５元，跌２﹒３５元或２﹒３４％，成交２８﹒９７億元；美團

收報１４０﹒８元，跌２﹒７元或１﹒８８％，成交２４﹒４７億元。

中海外（００６８８）現價升６﹒８％，報２０﹒２５元，該股成交約３１０６萬股，涉資

６﹒２６億元，盤中高見２０﹒６元，最低見１９﹒１２元；金沙（０１９２８）升５﹒４９％

，報２８﹒８元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股

份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。



＊張智威：多項利好消息炒完＊



港股業績期過去，個別股份如旭輝（００８８４）、佳源（０２７６８）、國美

（００４９３）等因未能及時公布去年全年業績而須停牌，恒指則維持於２０４００上下爭持。

信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，多項利好消息已炒完，包括美國對銀行業的

支持，以至阿里（０９９８８）及京東（０９６１８）分拆，故大市暫時升勢受阻，料回落至

２０天線約１９８００水平。



＊短炒中海油惟勿撈中海油服＊



石油輸出國組織及盟友（ＯＰＥＣ＋）宣布減產，每日減產逾１６０萬桶原油，紐約期油一

度飆升８％，創下一年多來最大盤中漲幅，升破每桶８０美元，今早港股三桶油齊齊應聲高開逾

３％。張智威指油組減產似有心推高油價，因早前銀行危機亦令市場憂慮經濟衰退而拖累油價，

ＯＰＥＣ＋或因此而有所行動來支持油價。他又指，油價若重新企穩８０元以上，有可能令通脹

再度上升，加息預期亦可能再次升溫。

三桶油造好，但張智威指油股目前溢價過高，如中海油（００８８３）今日再次重返１２元

以上，認為想短炒宜待回落至２０天線約１１﹒６７元入手更佳，短炒目標望３月高位

１２﹒６８元。同系中海油服（０２８８３）股價連跌四個月，但他不建議入手追落後，因股價

目前仍未擺脫一浪低於一浪走勢，宜關注三桶油更佳。（ｈｃ）

