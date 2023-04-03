  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/04/2023 14:04

【專訪】陶冬：現代銀行倒閉中很多和人性有關

　　《經濟通通訊社３日專訊》為防範銀行擠提，美國設立了聯邦儲備局，作為銀行流動性的最
後提供人。但是，銀行倒閉並沒有因此消失。瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接
受《經濟通通訊社》專訪時就稱，監管其實也是人，現代銀行倒閉中很多和人性有關。
　
＊監管者也是人，也有利益考量＊
　
　　各國加強監管，但是在制止新的銀行危機上，效果並不理想。首先，監管者使用的是倒後鏡
，針對過往的漏洞亡羊補牢，但是金融創新往往走在監管的前面。第二，在利潤誘惑和信息不對
稱下，總有銀行鋌而走險。最後，監管者也是人，也有利益考量。
　　美聯儲上演了「鴿派加息」的一幕，一方面再次加息，另一方面選擇在前瞻性指引和記者會
上暗示加息周期接近了尾聲。針對銀行業流動性壓力，鮑威爾只是說會密切注視其發展，更拋出
「信貸條件緊縮相當於加息」的論調。
　　他解釋，聯儲面臨兩難境地，通脹高企和中小銀行不穩同時出現，兩者所要求的貨幣環境是
相反的。聯儲決定將重點放在物價上，聚焦在它明文規定的責任上。至於防範金融風險，那是財
政部、聯儲和ＦＤＩＣ的共同職責，它並不負有全責。
　
＊大批資金流出美國中小銀行＊
　
　　他續指，短短時間內有超過１﹒５萬億美元流出美國中小銀行，這已經不再是個別事件了。
過去大家覺得把錢存銀行保險，所以願意接受０﹒５％的利息，而對４％收益率的貨幣基金視而
不見。如今發現銀行也不保險，於是爆發了儲蓄搬家，貨幣基金３月以來淨資產暴漲，基本上來
自出走的中小銀行儲蓄。
　　中小銀行少了儲蓄，做生意賺錢的工具就少了，利潤自然下來了。美國財長耶倫稱之為「結
構性風險」，但是３家金融監管部門卻有相互推搪的傾向，不願意冒政治風險而採取預防性措施

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章香港要聞03/04/2023
非優先組別須自費打疫苗，林永和料人數不多安排合理
人氣文章專訪03/04/2023
【專訪】陶冬：現代銀行倒閉中很多和人性有關（有片）
人氣文章國際動態03/04/2023
麥當勞本周暫時關閉美國辦公室，以便重組及大裁員
人氣文章財經熱話03/04/2023
內房銷售有起色　惟普遍績差遭大行降目標　往後應如何部署？
人氣文章財經熱話03/04/2023
《午市前瞻》消息炒完恒指或回試20天線 中海油區間上落宜短炒
人氣文章中國故事03/04/2023
日本外相林芳正訪華，與李強、王毅、秦剛先後會面
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金