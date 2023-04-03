【北水炒Ｄ乜】淨流入５２﹒４１億元，買盈富沽美團

《經濟通通訊社３日專訊》今日恒指低開２０點，報２０３７９點。最高升７５點報

２０４７５點，最低跌１７３點報２０２２６點。恒指收報２０４０９點，升９點或０﹒０４％

。

北水全日淨流入５２﹒４１億元，增加６８３﹒９％。北水淨買入最多的個股依次是盈富基

金（０２８００）、騰訊控股（００７００）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多的依次是

美團（０３６９０）。

主板成交１２０４﹒１６億元減少１４﹒３％。其中港股通成交４３３﹒３億元，佔總成交

３６％。

盈富基金升０﹒１％報２０﹒６元，北水淨買入１０﹒１億元；騰訊控股升０﹒６２％報

３８８﹒２元，北水淨買入７﹒４億元；中國移動升１﹒１％報６４﹒３元，北水淨買入６﹒９

億元。

美團跌２﹒４４％報１４０元，北水淨賣出４﹒４億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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盈富基金 （０２８００） １０﹒０８

騰訊控股 （００７００） ７﹒３７

中國移動 （００９４１） ６﹒９１

中國海洋石油 （００８８３） ６﹒４６

金山軟件 （０３８８８） ６﹒４５

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） －４﹒３６

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