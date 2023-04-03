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03/04/2023 17:49

【北水炒Ｄ乜】淨流入５２﹒４１億元，買盈富沽美團

　　《經濟通通訊社３日專訊》今日恒指低開２０點，報２０３７９點。最高升７５點報
２０４７５點，最低跌１７３點報２０２２６點。恒指收報２０４０９點，升９點或０﹒０４％

　　北水全日淨流入５２﹒４１億元，增加６８３﹒９％。北水淨買入最多的個股依次是盈富基
金（０２８００）、騰訊控股（００７００）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多的依次是
美團（０３６９０）。
　　主板成交１２０４﹒１６億元減少１４﹒３％。其中港股通成交４３３﹒３億元，佔總成交
３６％。
　　盈富基金升０﹒１％報２０﹒６元，北水淨買入１０﹒１億元；騰訊控股升０﹒６２％報
３８８﹒２元，北水淨買入７﹒４億元；中國移動升１﹒１％報６４﹒３元，北水淨買入６﹒９
億元。
　　美團跌２﹒４４％報１４０元，北水淨賣出４﹒４億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　　１０﹒０８
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　７﹒３７
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　６﹒９１
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　６﹒４６
　　金山軟件　　　（０３８８８）　　　　　　６﹒４５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　－４﹒３６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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