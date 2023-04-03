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03/04/2023 11:18

【ＥＴＦ】中銀香港（２３８８）推出大灣區氣候轉型ＥＴＦ

　　《經濟通通訊社３日專訊》中銀香港（０２３８８）、中銀香港資產管理及中銀國際英國保
誠資產管理聯合宣布，「中銀香港大灣區氣候轉型ＥＴＦ」在聯交所主板成功上市，港元櫃台股
份代號為０３１２９，人民幣櫃台股份代號為８３１２９。該ＥＴＦ是香港市場首隻跟蹤以環境
、社會及管治（ＥＳＧ）為主題及投資粵港澳大灣區指數的交易所買賣基金。
　　中銀保誠資產管理行政總裁李銳良表示，通過與中銀香港及中銀香港資產管理合作，中銀保
誠資產管理很高興成功推出「中銀香港大灣區氣候轉型　ＥＴＦ」。該ＥＴＦ捕捉低碳經濟轉型
所帶來的結構性長期資本增長機會，相關指數的成分股是從其母指數標普中國香港大灣區指數進
行篩選，並考慮ＥＳＧ因素及結合三大標準排除政策及一系列優化準則。展望未來，集團將繼續
研發不同範疇的ＥＳＧ產品，致力為下一代創建更美好的將來。
　　「中銀香港大灣區氣候轉型　ＥＴＦ」以港元為基礎貨幣。現時，該ＥＴＦ的基金單位可根
據雙櫃台安排（即港元櫃台及人民幣櫃台）在交易所買賣，並分別以港元及人民幣結算。該
ＥＴＦ每手買賣單位數目為１００個基金單位，且該ＥＴＦ現時的管理費（已包括受託人費用及
投資顧問費用）為每年該ＥＴＦ資產淨值的０﹒５％。（ｂｎ）
　
　

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