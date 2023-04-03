  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/04/2023 12:02

渣打料恒指年內上望兩萬三，籲增持科技及工業股

　　《經濟通通訊社３日專訊》渣打北亞區投資總監鄭子豐表示，恒指在１９０００點附近獲市
場較大支持，料恒指短期內將在１９０００點至２１０００點區間徘徊，若未來內地出台進一步
支持經濟政策，恒指年內有望突破２１０００點，並向２３０００點邁進，即略高於１１倍市盈
率。
　　配置方面，鄭子豐認為，資金或流入亞洲尋找機遇，而中國股票估值較亞洲股票折讓２０％
，吸引力較大。市場預期亞洲全年盈利增長約５％，中國增長１５％，他認為中國盈利預測有多
２－３％的上調空間，提到兩會後中央出台不同支持政策，因而調升科技以及工業板塊至「增持
」評級。
　
＊美國步入衰退風險增，料下半年暫停加息＊
　
　　鄭子豐指出，近期歐美銀行危機亦暴露當地經濟問題，美國步入衰退風險愈來愈高，相關機
率升至８０％；歐盟亦有６０％機會出現衰退。他建議投資暫應先鎖定債券收益率，偏好於日本
以外的亞洲股票、成熟市場的政府債以及亞洲美元債作長線投資，組合上應作分散投資，以應付
未來不同潛在的黑天鵝事件。
　　鄭子豐指，市場普遍預期美聯儲上半年再加息０﹒２５厘，到下半年會先暫停加息，繼而或
因衰退風險而掉頭減息，跌息幅度介乎０﹒２５至０﹒５厘。他指出，市場現時已反映美聯儲減
息０﹒５厘的預期，估計美元今年將走弱，利好亞洲股市表現。
　　外匯方面，財富管理投資策略主管梁振輝指，美元今年易跌難升，２０２２年日圓表現最差
，但日本央行新班子上場，加上當地經濟有所改善，認為每百日圓兌港元於６算樓下仍然吸引，
雖然預期７算未必會在今年出現，但會向６﹒２－６﹒３算靠攏，建議投資者可在６算以下水平
收集。（ａｃ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事03/04/2023
《神州經脈》馬克龍馮德萊恩本周訪華　美光遭查國產晶片乘勢而起
人氣文章財經熱話03/04/2023
油組突減產油價獲高盛唱好飆逾半成　三桶油先急升後回順可吼位吸？
人氣文章香港政情03/04/2023
吳秋北：若貿然輸入外勞會打擊本地就業市場
人氣文章國際動態03/04/2023
聖彼得堡咖啡館炸彈襲擊，知名親政府戰地記者被殺
人氣文章香港政情03/04/2023
陳茂波總結星馬行：高才通吸引當地大學生
人氣文章香港要聞03/04/2023
非優先組別須自費打疫苗，林永和料人數不多安排合理
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金