渣打料恒指年內上望兩萬三，籲增持科技及工業股

《經濟通通訊社３日專訊》渣打北亞區投資總監鄭子豐表示，恒指在１９０００點附近獲市

場較大支持，料恒指短期內將在１９０００點至２１０００點區間徘徊，若未來內地出台進一步

支持經濟政策，恒指年內有望突破２１０００點，並向２３０００點邁進，即略高於１１倍市盈

率。

配置方面，鄭子豐認為，資金或流入亞洲尋找機遇，而中國股票估值較亞洲股票折讓２０％

，吸引力較大。市場預期亞洲全年盈利增長約５％，中國增長１５％，他認為中國盈利預測有多

２－３％的上調空間，提到兩會後中央出台不同支持政策，因而調升科技以及工業板塊至「增持

」評級。



＊美國步入衰退風險增，料下半年暫停加息＊



鄭子豐指出，近期歐美銀行危機亦暴露當地經濟問題，美國步入衰退風險愈來愈高，相關機

率升至８０％；歐盟亦有６０％機會出現衰退。他建議投資暫應先鎖定債券收益率，偏好於日本

以外的亞洲股票、成熟市場的政府債以及亞洲美元債作長線投資，組合上應作分散投資，以應付

未來不同潛在的黑天鵝事件。

鄭子豐指，市場普遍預期美聯儲上半年再加息０﹒２５厘，到下半年會先暫停加息，繼而或

因衰退風險而掉頭減息，跌息幅度介乎０﹒２５至０﹒５厘。他指出，市場現時已反映美聯儲減

息０﹒５厘的預期，估計美元今年將走弱，利好亞洲股市表現。

外匯方面，財富管理投資策略主管梁振輝指，美元今年易跌難升，２０２２年日圓表現最差

，但日本央行新班子上場，加上當地經濟有所改善，認為每百日圓兌港元於６算樓下仍然吸引，

雖然預期７算未必會在今年出現，但會向６﹒２－６﹒３算靠攏，建議投資者可在６算以下水平

收集。（ａｃ）

