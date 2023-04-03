【夜期時段】即月期指最新報２０４６４點，升５點，高水５５點

《經濟通通訊社３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０４７０點，升１１點，高水６１

點，最新報２０４６４點，升５點，高水５５點，合約成交１３１張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６９５５點，跌６點，高水１５點，最新報６９６５點，升

４點，高水２５點，合約成交１４５張。

