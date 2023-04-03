《再戰明天》澳洲央行公布議息結果，歐元區公布ＰＰＩ

《經濟通通訊社３日專訊》澳洲央行公布議息結果，及歐元區公布ＰＰＩ，料為周二（４日
）市場焦點。
＊英倫銀行委員發表講話，美國公布耐用品及工廠訂單＊
各國重要經濟活動方面，歐盟執委會主席馮德萊恩與法國總統馬克龍訪問中國，北約外長舉
行會議。周二本港時間１２：３０ｐｍ，澳洲央行召開政策會議。５：１５ｐｍ，英倫銀行貨幣
政策委員會委員鄧雷羅在一次會議上發表有關經濟政策的主旨講話。
數據方面，周二本港時間１２：３０ｐｍ，澳洲公布官方指標利率，料維持於３﹒６％。本
港時間２：００ｐｍ，德國公布２月出口，經季節調整月率升幅料由２﹒７％收窄至１﹒８％；
２月進口經季節調整月率料由下滑２﹒１％改善至升１﹒５％。本港時間５：００ｐｍ，歐元區
公布２月生產者物價指數，月率跌幅料由２﹒８％收窄至０﹒５％，年率升幅料由１５％收窄至
１３﹒２％。本港時間１０：００ｐｍ，美國公布２月耐用品訂單，跌幅料由４﹒５％收窄至
１％；２月工廠訂單跌幅料由１﹒６％收窄至０﹒５％。
在本港，明日公布業績的公司有：安科系統（０８３５３）、ＡＥＯＮ（００９００）等。
（ｗａ）
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