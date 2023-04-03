《再戰明天》澳洲央行公布議息結果，歐元區公布ＰＰＩ

《經濟通通訊社３日專訊》澳洲央行公布議息結果，及歐元區公布ＰＰＩ，料為周二（４日

）市場焦點。



＊英倫銀行委員發表講話，美國公布耐用品及工廠訂單＊



各國重要經濟活動方面，歐盟執委會主席馮德萊恩與法國總統馬克龍訪問中國，北約外長舉

行會議。周二本港時間１２：３０ｐｍ，澳洲央行召開政策會議。５：１５ｐｍ，英倫銀行貨幣

政策委員會委員鄧雷羅在一次會議上發表有關經濟政策的主旨講話。

數據方面，周二本港時間１２：３０ｐｍ，澳洲公布官方指標利率，料維持於３﹒６％。本

港時間２：００ｐｍ，德國公布２月出口，經季節調整月率升幅料由２﹒７％收窄至１﹒８％；

２月進口經季節調整月率料由下滑２﹒１％改善至升１﹒５％。本港時間５：００ｐｍ，歐元區

公布２月生產者物價指數，月率跌幅料由２﹒８％收窄至０﹒５％，年率升幅料由１５％收窄至

１３﹒２％。本港時間１０：００ｐｍ，美國公布２月耐用品訂單，跌幅料由４﹒５％收窄至

１％；２月工廠訂單跌幅料由１﹒６％收窄至０﹒５％。

在本港，明日公布業績的公司有：安科系統（０８３５３）、ＡＥＯＮ（００９００）等。

（ｗａ）

