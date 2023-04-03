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03/04/2023 18:08

騰訊（００７００）回購９１萬股，涉資約３﹒５３億元

　　《經濟通通訊社３日專訊》騰訊（００７００）申報，今回購９１萬股，每股作價介乎
３８６﹒８元至３９０﹒８元，涉資約３﹒５３億元。
　　集團在本年內至今天為止（自普通決議案通過以來），在交易所購回有關證券的數目為約
１﹒０４億股，佔已發行股份數目１﹒０８５７５％。（ａｃ）

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