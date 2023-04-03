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03/04/2023 16:27

市建局向兼善里╱福華街業主提收購建議，每平方呎１６０２２元

　　《經濟通通訊社３日專訊》市區重建局今天向深水埗兼善里╱福華街發展項目（ＳＳＰ－
０１７項目）內的物業業主發出收購物業建議。受ＳＳＰ－０１７項目影響的住宅物業合資格自
住業主，其收購物業建議呎價為實用面積每平方呎１６０２２元，有關呎價是假定為同一地區七
年樓齡的假設重置單位的呎價。
　　ＳＳＰ－０１７項目合共涉及約８３０個業權，業主將有６０日時間考慮市建局的收購物業
建議。
　　此外，市建局會以ＳＳＰ－０１７項目原址所興建的新發展項目內的「樓換樓」單位或啟德
煥然壹居項目內的「樓換樓」單位，作為給予合資格的住宅自住業主現金補償以外的一個選擇。
　　當物業業主接受收購建議並完成收購手續後，市建局會為有關物業內所有合資格的租客提供
特惠津貼，而合資格的住宅租客更可選擇安置安排以替代特惠津貼。
　　兩個項目在總體規劃下，藉重建重整土地用途，改善舊區的整體居住環境、加強該區的連接
性之餘，亦增加住宅單位和社區設施的供應，以及提升體　育設施等場地的標準，在規劃主導下
提升項目在地區的整體效益。視乎項目的細部設計，在完成重建後，兩個項目合計可提供
１８３０個住宅單位。（ｃｌ）

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