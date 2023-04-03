【人民幣定存】上商修訂人民幣定期存款優惠，年息高達２﹒１５厘

《經濟通通訊社３日專訊》上海商業銀行宣布修訂人民幣定期存款推廣優惠，由明天（４日

）起，客戶以「全新資金」或「兌換資金」開立美元定期存款，可享優惠年利率高達２﹒１５厘

，額滿即止。

推廣期內，上商１個月、３個月、６個月及１２個月人民幣定存利率分別為１﹒５厘、

２﹒０５厘、２﹒１０厘及２﹒１５厘，起存額為１０萬人民幣。（ｃｌ）

