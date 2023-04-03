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03/04/2023 17:37

【ＥＳＧ】國泰去年拓可持續航空燃油供應鏈、減少一次性塑膠使用

　　《經濟通通訊社３日專訊》國泰航空集團（００２９３）發布《２０２２年度可持續發展報
告》，重申集團在可持續發展方面的承諾和實現有關目標的進展。行政總裁林紹波表示：今年報
告以「攜手飛躍可持續未來」為題，正反映公司決意建立更強大的夥伴關係，共同推動可持續發
展議程。
　　林紹波指，儘管２０２２年初的營運環境充滿挑戰，年內國泰在可持續發展的進程上實現了
不少重要里程碑。其中包括拓展可持續航空燃油供應鏈、減少一次性塑膠的使用和繼續推動員工
身心安康和多元共融等。
　　２０２２年報告的主要亮點包括：公司推出亞洲首個主要「企業可持續航空燃油計劃」，自
願性碳抵銷計劃「飛向更藍天」已擴展至航空貨運業務，國泰成功按每名乘客計算的使用量較
２０１８年水平減少５６％，現正籌備下一階段目標的發布。今年４月，公司的執行委員會將實
現５０╱５０的性別比例。此外，公司也成為首家獲納入２０２３年彭博性別平等指數的商業航
空公司。國泰亦推出了為期一周的精神健康節，為同事提供不同類型的活動及工作坊，以促進身
心健康和支持其同事。（ｃｌ）

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