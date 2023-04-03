《小傳日記》Ｂ站掀起停更潮？單靠「用愛發電」邊夠照！

《小傳日記》啱啱先放榜嘅Ｂ站（０９６２６），今日就傳出咗網站上面出現停更潮，主要

原因係Ｂ站上年開始不斷搬龍門，令到啲ＫＯＬ可以收到嘅分成越來越少，於是呢幾日就有好幾

個百萬ｆａｎｓ嘅ＫＯＬ宣布暫停更新，令到呢壇嘢好快就揚起咗。

有上面行家就訪問到個別ＫＯＬ，就明言Ｂ站分紅機制上年做咗好大調整，令到ＫＯＬ上年

嘅收益按年大減五至七成。其中有差唔多４００萬ｆａｎｓ嘅打機ＫＯＬ「靠臉吃飯的徐大王」

，就直接出片宣布停更，其中提到主要原因係做片無錢賺不特止仲要倒蝕，索性唔搞當放個長假

。

Ｂ站要改分紅玩法由業績睇就可以略知一二，上年收入按年增加１３巴仙至接近２１９億銀

（人仔．下同），不過經調整淨虧損按年擴大至６７﹒０２億銀。蝕錢不特止仲蝕多咗，主要就

係開支撳唔到落嚟；２０２２年經營開支１２２億銀，按年多１６巴仙有多，當中行政開支同研

發開支都分別多３７巴仙同６８巴仙，而收入多咗嗰１３巴仙遠遠填唔到呢個氹。

Ｂ站一向都有「用愛發電」嘅「美譽」，因為Ｂ站最初就係動漫ｆａｎｓ嘅同好區，推動用

戶造片ｕｐｌｏａｄ嘅動力只係來自於自己對動漫嘅熱情，係不計收入，所以當講起錢上嚟，Ｂ

站自然會出現好大衝突。而有趣嘅係，「嗶哩嗶哩」呢個名就係源自一個識自行用電攻擊嘅動漫

角色，亦正好證明Ｂ站用愛發電嘅本質。

目前Ｂ站只係用炒人、ｃｕｔ ＫＯＬ分紅嚟削減開支其實好難行得通，同系ＱＱ

（００７００）視頻號，就算快手（０１０２４）成績表都已經大有起色，Ｂ站而家先行緊「節

流」而仲未成功「開源」，連仲能夠發電嘅「愛」都保唔住，同視頻號、快手嘅距離只會越嚟越

遠，請請！



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