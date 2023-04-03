恒指全日高收９點報２０４０９，中芯收升７﹒５％，金沙漲７％

《經濟通通訊社３日專訊》美國２月核心個人消費支出價格指數（ＰＣＥ），顯示通脹問題

再度降溫。投資者揣測聯儲局可能接近結束加息，美股上周五（３１日）在科技板塊推動下繼續

走高，道指收漲４１５點；標普５００收漲５８點。

港股向上，恒生指數全日收報２０４０９，升９點或０﹒０４％，主板成交１２０４﹒１６

億元。恒生中國企業指數報６９４０，跌２８點或０﹒４１％。恒生科技指數報４３０２，跌１

點或０﹒０３％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３８８﹒２元，升２﹒４元或０﹒６２％，成交７２﹒８３億元

；阿里巴巴－ＳＷ收報９８﹒５５元，跌１﹒８５元或１﹒８４％，成交５３﹒１３億元；美團

收報１４０元，跌３﹒５元或２﹒４４％，成交４５﹒０３億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。

中芯（００９８１）收升７﹒５３％，報２０元，該股成交約１﹒５２億股，涉資

２９﹒９８億元，盤中高見２０﹒８元，最低見１８﹒５２元；金沙（０１９２８）升

６﹒９６％，收報２９﹒２元；中海外（００６８８）升６﹒５４％，收報２０﹒２元；銀娛

（０００２７）升５﹒９１％，收報５５﹒５５元；九置（０１９９７）升３﹒５５％，報

４６﹒７元。

另外，新奧能源（０２６８８）逆市收跌４﹒７４％，報１０２﹒５元，該股成交約２６３

萬股，涉資２﹒７１億元，盤中高見１０７﹒２元，最低見１０１﹒４元；中國生物製藥

（０１１７７）跌４﹒５５％，收報４﹒２元；中國宏橋（０１３７８）跌３﹒７２％，收報

７﹒２４元。（ｋｙ）

