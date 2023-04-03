《鍾之日記》民企年報難產，魚缸升幅受限

《鍾之日記》４月３日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



４月首個交易日，石油輸出國組織及盟友（ＯＰＥＣ＋）突然宣布進一步減產，每日減產合

共逾１６０萬桶，時間由５月開始至２０２３年底。受消息刺激，油價爆升７％，紐約期油重上

８０美元關，布蘭特期油突破８５美元關。油價急升引發通脹憂慮，加上有約４０家主板上市公

司未時依時發出業績而需停牌，惹市場關注，香江魚缸今日好淡爭持，升幅受限，收市微升，惟

連升五日。恒指低開２０點報２０３７９，曾升７５點報２０４７５；之後掉頭回落，午後曾跌

１７３點，見２０２２６點全日低。尾市由跌轉升，收市升９點報２０４０９。大市全日成交

１２０４﹒１６億元。

濠賭股造好，金沙（０１９２８）升近７％，銀娛（０００２７）升近６％，嗶哩嗶哩

（０９６２６）收跌４％，市場傳出ＵＰ主（內容創作者）爆停止更新潮，因平台收益減少。



＊Ａ場三連升，成交十個月以來最多＊



在經歷２月短暫擴張後，今日公布的３月財新中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）錄得

５０﹒０，較２月下降１﹒６個百分點，回落在榮枯線上，顯示製造業狀況穩定，修復回暖勢頭

放緩。

中國銀行研究院發布報告認為，隨疫情消退，穩經濟政策靠前部署，中國經濟持續恢復，預

計一季度ＧＤＰ增長４﹒１％左右。二季度，中國經濟將全面進入疫後修復期，加之２０２２年

同期基數較低，預計二季度ＧＤＰ增長７﹒６％左右。

外界對中國Ａ股市場持樂觀態度，高盛表示中國加快資本市場改革，令Ａ股市場對許多外國

投資者來說更具「可投資性」。半導體板塊今日走勢強悍，帶動滬深股市高開後持續走強，滬綜

指高開０﹒１４％後，升幅一度擴大至０﹒８％迫近３３００關，惟未能再突破，最終全日收升

０﹒７２％，報３２９６﹒４點，三連升，亦創自３月６日以來四周新高；深成指升１﹒３９％

，創業板指升１﹒７％。兩市全日成交１２５３０億元人民幣，較上個交易日大增逾３１％，規

模亦是去年６月１５日以來近１０個月新高；陸股通淨流入近６億元人民幣，連續五日淨流入。



＊中國審查美晶片廠，中芯飆至一年新高＊



在美國連番打壓中國半導體企業，並聯合日本、荷蘭等國家限制中國獲得先進晶片技術後，

中國對美國最大存儲晶片製造商美光科技（Ｍｉｃｒｏｎ）展開網絡安全審查，以作反制措施，

令中美晶片之爭再添新戰線，也將進一步加劇拜登政府與中國之間的貿易緊張局勢。

網信辦上周五（３１日）稱，為保障關鍵信息基礎設施供應鏈安全，防範產品問題隱患造成

網絡安全風險，維護國家安全，對美光公司在華銷售的產品實施網絡安全審查。美光科技表示，

正在與中國國家互聯網信息辦公室就此審查進行溝通，及全力配合。

中國外交部發言人毛寧則回應稱，中國有關部門依法依規對影響或者可能影響國家安全的網

絡產品進行網絡安全審查，是一種正常的監管措施，又指在中國經營首先要做到的是遵守中國的

法律法規，只要能夠守法合法經營，就沒有什麼可擔心的。

券商認為美光被中國網信辦調查，將極大利好國產存儲晶片公司。國產替代概念增強，中芯

（００９８１）飆７﹒５％創逾一年新高，華虹（０１３４７）升５﹒８％創逾一年新高，晶門

（０２８７８）升５﹒１％，上海復旦（０１３８５）升３﹒６％，ＡＳＭＰＴ（００５２２）

彈０﹒４％。

美光公司中國客戶之一、Ａ股存儲器龍頭江波龍（深：３０１３０８）一度被擔憂恐受其影

響。江波龍人士２日對此表示，一直基於穩健經營，而且江波龍供應是多元的，與主要存儲供應

商建立了長期商業關係。江波龍股價見支持，現漲近８％，報１０６﹒６元人民幣。同樣是美光

公司的中國客戶佰維存儲（滬：６８８５２５）亦飆近１８％，報５１﹒１２元人民幣。值得注

意的是，中國國家大基金是江波龍的股東之一，中國審查美光，間接打到自家重點扶植企業。



＊核數師空缺、核心人員離職等，多家房企年報難產＊



２０２３年進入第二季，以１２月底為年結的上市公司，若未能在３月３１日發布２０２２

年度初步業績，按香港上市規則需要暫停交易，直至刊發業績公告。據《經濟日報》統計，近一

個月上市公司公告，約有４０家主板上市公司未時依時發出業績而需停牌，當中以主要股東包凡

失蹤的華興資本（０１９１１）和曾被視為示範民企的旭輝控股（００８８４）、旗下物管旭輝

永升（０１９９５）為外界關注對象。

值得留意的是，年報難產的上市公司，聚集大批中小房企，包括佳源國際控股

（０２７６８）、上置集團（０１２０７）、上坤地產（０６９００）、大發地產

（０６１１１）等房企。對於未能如期刊發２０２２年度業績的理由，有公司部門關鍵團隊人員

辭任、新冠疫情傳播影響、核數師空缺等等。

另外，部分停牌一年房企續延遲刊發業績。已公布會進一步延遲刊發２０２１和２０２２年

度業績房企包括恒大物業（０６６６６）、中國奧園（０３３８３）和同系奧園健康

（０３６６２）、世茂集團（００８１３）、花樣年控股（０１７７７）和彩生活

（０１７７８）。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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