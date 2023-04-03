【大國博弈】美存儲晶片龍頭遭中國網絡安全審查，美光：溝通配合

《經濟通通訊社３日專訊》在美國連番打壓中國半導體企業，並聯合日本、荷蘭等國家限制

中國獲得先進晶片技術後，中國對美國最大存儲晶片製造商美光科技（Ｍｉｃｒｏｎ）展開網絡

安全審查，以作反制措施，令中美晶片之爭再添新戰線，也將進一步加劇拜登政府與中國之間的

貿易緊張局勢。

網信辦上周五（３１日）稱，為保障關鍵信息基礎設施供應鏈安全，防範產品問題隱患造成

網絡安全風險，維護國家安全，對美光公司在華銷售的產品實施網絡安全審查。

美光科技在聲明中表示，正在與中國國家互聯網信息辦公室就此審查進行溝通，該公司正在

全力配合。美光致力於以毫不妥協的誠信開展所有業務，信守產品的安全性和對客戶的承諾。



＊審查美光或波及高通等美國公司＊



中國對美光科技在該國銷售的產品展開網絡安全審查，或影響美光的營收，美光中國市場約

佔該公司銷售額的約１１％。不過，還有一些美國半導體製造商面臨更大的風險，例如高通公司

。根據彭博匯編的數據，高通６４％的銷售額來自中國市場。

美光也是一系列科技公司的關鍵供應商。彭博行業研究的高級半導體分析師Ｐａｕｌａ

Ｐｅｎｋａｌ表示，雖然中國可能僅佔美光直接銷售額的１０﹒８％，但他們還銷售給許多其他

的公司，如果中國真的想要採取打擊措施，那麼影響範圍可能會更廣。

戰略與國際研究中心經濟項目高級研究員Ｇｅｒａｒｄ ＤｉＰｉｐｐｏ表示，對美光科技

的調查可能是為了向美國及其盟友施壓，使他們在出口管制方面謹慎行事，也更有可能北京方面

真的擔心中國對美光科技的晶片或任何美國技術的依賴程度。預計未來還會有更多這樣的行動。

美國去年對向中國出口半導體技術實施了嚴格的出口管制，並且多年來一直瞄準中國領先的

電信基礎設施供應商華為，將其認定是美國的國家安全威脅。美國並將眾多中國科技公司列入黑

名單，還採取措施限制中國獲得先進處理器，也禁止美國公民為中國晶片行業提供某些幫助。美

國還呼籲其他國家加入其限制中國獲得先進晶片技術的努力，上周五（３１日）日本表示將擴大

２３類尖端晶片制造技術的出口限制。



＊中央重點扶植的半導體企業亦受累＊



美光在中國的主要客戶為ＯＰＰＯ、ｖｉｖｏ、小米（０１８１０）等手機廠商，美光移動

業務部門收入很大一部分就是來自這些中企。另外，美光除了在中國銷售自有品牌產品外，也向

ＯＥＭ廠商銷售產品，提供中企將其封裝成相應的記憶體模組產品，江波龍

（深：３０１３０８）和佰維存儲（滬：６８８５２５）等廠商都有採購美光的記憶體晶片，來

設計和製造自有品牌的記憶體模組產品。值得注意的是，中國國家大基金還是江波龍的股東之一

，北京審查美光，等於打到重點扶植企業。

內媒認為，倘若網信辦對於美光在中銷售產品的審查，包括第三方基於美光晶圓或晶片製造

的產品，並且在審查過程中，要求相關產品暫停銷售，就會波及江波龍、佰維存儲等模組製造商

，並連帶影響到相關的存儲控制器供應商。（ｊｔ）

