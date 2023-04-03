  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/04/2023 09:53

【聚焦數據】３月財新中國製造業ＰＭＩ回落至５０，復甦勢頭放緩

　　《經濟通通訊社３日專訊》２月短暫擴張後，今日公布的３月財新中國製造業採購經理指數
（ＰＭＩ）錄得５０﹒０，較２月下降１﹒６個百分點，回落在榮枯線上，顯示製造業狀況穩定
，修復回暖勢頭放緩。
　　這一走勢與國家統計局製造業ＰＭＩ一致，統計局近日公布的３月製造業ＰＭＩ回落０﹒７
個百分點至５１﹒９，連續三個月位於擴張區間。
　
＊新出口訂單指數重回收縮區間，就業仍未根本改善＊
　
　　分項數據顯示，製造業供需修復速度減慢，３月製造業生產指數、新訂單指數在擴張區間回
落，僅略高於榮枯線。部分受訪企業反映受益於疫情防控放開，客戶需求和數量均有改善，但也
有企業表示銷售相對疲弱，尤其是海外訂單。分品類來看，消費品銷售增長，中間品和投資品銷
售下降。此外，主要受外需不振拖累，新出口訂單指數重回收縮區間。
　　就業情況仍未得到根本性改善，３月製造業就業指數再度降至臨界點以下。據調查，用工量
下降主要是因為人員自願離職後崗位空缺沒有得到填補，以及企業削減成本。同時，積壓工作量
指數在擴張區間小幅下行，產能壓力相對溫和。
　　３月原材料購進價格指數落在臨界點上，意味著在連續五個月上漲後，當月製造業成本環比
維持不變。需求不振限制企業定價能力，當月出廠價格指數小幅降至收縮區間，其中消費品價格
降幅大於中間品和投資品價格漲幅。
　
＊企業信心仍強，惟較２月高點回落＊
　
　　製造業供應鏈延續了２月的修復趨勢，３月供應商供貨時間指數繼續位於擴張區間，但較上
月略有回落。
　　製造業企業主仍對未來生產經營充滿信心，３月信心指數較２月的近兩年高點有所回落，但
仍高於長期均值。企業普遍預計，未來一年將恢復更正常的運營狀態。市場需求改善、客戶數量
增加、新產品開發等因素，支撐了業界的增長預測。
　
＊王喆：經濟快速復甦勢頭有減弱跡象＊
　
　　財新智庫高級經濟學家王喆表示，３月財新中國製造業ＰＭＩ相關數據顯示經濟快速復甦勢
頭有減弱跡象，反映疫情期間積壓需求短期釋放後經濟恢復基礎不牢固。展望未來，經濟增長仍
依賴內需的提振，特別是居民消費水平的提升。唯有夯實就業基礎、提高居民收入、改善市場預
期，方能落實中央提出的恢復和擴大消費的既定目標。（ｄｗ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章開市Good Morning03/04/2023
溫傑：恒指短期20721點有阻力　4月可上望21000點
人氣文章國際動態03/04/2023
OPEC+將每日減產百萬桶原油，衝擊通脹惹惱白宮
人氣文章財經熱話03/04/2023
【虛幣世界】三月份加密貨幣逆風攀升，比特幣漲逾21%
人氣文章中國故事31/03/2023
《神州經脈》3月官方PMI勝預期　市場情緒好轉　股市匯市齊升
人氣文章財經熱話31/03/2023
《嚟緊炒D乜》小米憧憬智能電動車業務前景俏　中線目標19銀
人氣文章財經熱話31/03/2023
【季結－銀行危機】歐美銀行業前路未明 聯儲局加息前景難定
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金