【聚焦數據】３月財新中國製造業ＰＭＩ回落至５０，復甦勢頭放緩

《經濟通通訊社３日專訊》２月短暫擴張後，今日公布的３月財新中國製造業採購經理指數

（ＰＭＩ）錄得５０﹒０，較２月下降１﹒６個百分點，回落在榮枯線上，顯示製造業狀況穩定

，修復回暖勢頭放緩。

這一走勢與國家統計局製造業ＰＭＩ一致，統計局近日公布的３月製造業ＰＭＩ回落０﹒７

個百分點至５１﹒９，連續三個月位於擴張區間。



＊新出口訂單指數重回收縮區間，就業仍未根本改善＊



分項數據顯示，製造業供需修復速度減慢，３月製造業生產指數、新訂單指數在擴張區間回

落，僅略高於榮枯線。部分受訪企業反映受益於疫情防控放開，客戶需求和數量均有改善，但也

有企業表示銷售相對疲弱，尤其是海外訂單。分品類來看，消費品銷售增長，中間品和投資品銷

售下降。此外，主要受外需不振拖累，新出口訂單指數重回收縮區間。

就業情況仍未得到根本性改善，３月製造業就業指數再度降至臨界點以下。據調查，用工量

下降主要是因為人員自願離職後崗位空缺沒有得到填補，以及企業削減成本。同時，積壓工作量

指數在擴張區間小幅下行，產能壓力相對溫和。

３月原材料購進價格指數落在臨界點上，意味著在連續五個月上漲後，當月製造業成本環比

維持不變。需求不振限制企業定價能力，當月出廠價格指數小幅降至收縮區間，其中消費品價格

降幅大於中間品和投資品價格漲幅。



＊企業信心仍強，惟較２月高點回落＊



製造業供應鏈延續了２月的修復趨勢，３月供應商供貨時間指數繼續位於擴張區間，但較上

月略有回落。

製造業企業主仍對未來生產經營充滿信心，３月信心指數較２月的近兩年高點有所回落，但

仍高於長期均值。企業普遍預計，未來一年將恢復更正常的運營狀態。市場需求改善、客戶數量

增加、新產品開發等因素，支撐了業界的增長預測。



＊王喆：經濟快速復甦勢頭有減弱跡象＊



財新智庫高級經濟學家王喆表示，３月財新中國製造業ＰＭＩ相關數據顯示經濟快速復甦勢

頭有減弱跡象，反映疫情期間積壓需求短期釋放後經濟恢復基礎不牢固。展望未來，經濟增長仍

依賴內需的提振，特別是居民消費水平的提升。唯有夯實就業基礎、提高居民收入、改善市場預

期，方能落實中央提出的恢復和擴大消費的既定目標。（ｄｗ）

