《日入而息》滙控倡股東投票反對分拆議案，渣打料恒指上望二萬三

《今天重點》

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滙控（００００５）今日召開香港股東非正式會議，方國珊稱匯控派息率不理想，籲小股東贊成

第１７及第１８項議案；滙控建議股東投票反對分拆等議案，議案未能帶來最佳利益；匯控指收

購矽谷銀行英國子公司一事，並非英國政府接觸滙控；呂宇健指本月約見平保（０２３１８）在

內滙控２０大股東支持議案；呂宇健指滙豐３年來價值未提升，倡制定穩定派息刺激股價

渣打料恒指年內上望兩萬三，籲增持科技及工業股

世茂（００８１３）：東涌兩酒店或被納入重組補充增信措施資產包

傳內地火鍋食材供應商鍋圈擬來港上市，籌最多３９億

傳建業地產擬把今年到期美元債券展期，涉本金總額約９億美元

據報信宸資本考慮出售淘大醬油品牌

中方對美晶片公司美光審查，外交部表示是正常監管措施

外交部表示法國總統馬克龍將於周三起訪華三日；習近平將與馬克龍會面，馬克龍將訪問廣州市

張繼科涉醜聞，安踏據報終止與其所有合作

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《即日市況》

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恒指全日高收９點報２０４０９，中芯收升７﹒５％，金沙漲７％

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《深滬股市》

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滬指收升０﹒７％三連揚，成交超１﹒２萬億十個月高

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《美元匯價》

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ＯＰＥＣ＋突減產，或影響通脹預期

歐元最新報１﹒０８５８╱６２，日圓最新報１３３﹒２３╱２７

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《深滬股市》

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滬指收升０﹒７％三連揚，成交超１﹒２萬億十個月高

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《公司業績》

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復宏漢霖（０２６９６）年度虧損收窄至６﹒９５億元人民幣，不

派息

克莉絲汀（０１２１０）今日停牌，待刊發２０２２年年度業績

花樣年（０１７７７）延遲刊發２０２２年度業績，續停牌

彩生活（０１７７８）延遲刊發去年度業績，續停牌

佳源國際（０２７６８）今日停牌，延遲刊發２０２２年全年業績

移動互聯（中國）（０１４３９）延遲刊發全年業績，股份續停牌

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《公司資訊》

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恒生（０００１１）為利奧紙品提供創新綠色融資方案；明日提供

９０輛的士免費接載市民

吉利汽車（００１７５）旗下極氪３月交付量按年增２﹒７１倍

恆宇集團（０２４４８）擬購珠寶零售服務商控股權，涉１０２０

萬元

蒙牛乳業（０２３１９）按股票獎勵計劃向僱員授出６６２﹒６萬

股

劍虹（０１５５７）執董陳融聖辭任，黃源獲委任主席及執董

貿易通（００５３６）對全年盈利持正面看法，３月報關量跌幅收

窄至單位數

中銀香港（０２３８８）推出大灣區氣候轉型ＥＴＦ

金沙中國（０１９２８）夥ＡｌｉｐａｙＨＫ首推香港旅客遊澳專

屬禮遇

據報信宸資本考慮出售淘大醬油品牌

東江集團（０２２８３）對實現２０２５年注塑業務銷售翻倍目標

有信心

滙控（００００５）今日召開香港股東非正式會議，方國珊將到場

請願；滙豐慈善基金夥惜食堂推膳食支援計劃；廖宜建稱不會草率

地為追求短期利益而放棄為股東帶來穩定回報；方國珊稱匯控派息

率不理想，籲小股東贊成第１７及第１８項議案；匯控建議股東就

第１７及第１８項議案投反對票，不符股東利益

皇冠環球（００７２７）終止有關收購內地健康公司的諒解備忘錄

華誼騰訊娛樂（００４１９）將不再從事「北湖９號俱樂部」的營

運

電視廣播（００５１１）與大正創投簽署商業顧問協議

金利來（００５３３）黃麗群退任執行董事，獲委任為榮譽主席

新世界（０００１７）與印力集團簽署合作備忘錄，發展地產科技

呂宇健稱本月約見平保（０２３１８）在內滙控２０大股東支持議

案

傳內地火鍋食材供應商鍋圈擬來港上市，籌最多３９億

國泰（００２９３）去年拓可持續航空燃油供應鏈、減少一次性塑

膠使用

建行亞洲表示首季保費收入按季增逾倍，國內客保單量增３倍

恒指公司將於５月１２日公布季檢結果

金界控股（０３９１８）首季ＥＢＩＴＤＡ按年跌３﹒３％，賭收

增６﹒８％

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《國企紅籌》

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中國電力（２３８０）海上風電技術研究獲行業大獎

大唐發電（００９９１）料今年國內煤炭產量增加，價格有機會回

落

中旅（００３０８）首兩個月收入已恢復至２０１９年水平，國內

旅遊需求續增長

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《神州民企》

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易居企業（０２０４８）獲換股債券持有人支持重組

傳建業地產擬把今年到期美元債券展期，涉本金總額約９億美元

恒馳汽車上海公司新增被執行標的８１０萬餘元

景瑞控股首３個月合約簽約銷售額按年跌４４﹒５％

合景泰富（１８１３）３月預售額按年減少１５﹒１％

世茂（００８１３）：東涌兩酒店或被納入重組補充增信措施資產

包

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《中國要聞》

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張繼科涉醜聞，安踏據報終止與其所有合作

外交部表示法國總統馬克龍將於周三起訪華三日；習近平將與馬克

龍會面，馬克龍將訪問廣州市

廣東力爭全省食品工業營收到年底超過１萬億元人民幣

內媒引述Ｂ站人士否認「停更潮」，稱並非集體行為

人行表示強力極速監管應對，是處置金融風險關鍵；人行２０億逆

回購利率持平，淨回籠２５３０億

九州建元負責人被限制消費，影星任泉為第一大股東

胡潤品牌榜：茅台連續五年首居，抖音微信排第四第五

網信辦談數字中國重要進展：ＩＰｖ６活躍用戶超７億

廣東去年常住與戶籍人口均過億，連續五年成第一生育省

工信部表示及早研究新能源汽車購置稅減免等接續政策

傳內地網紅點心店虎頭局瀕臨倒閉，公司發聲辟謠

收入下降，Ｂ站博主發起停更潮

去年資本市場震盪下行，基金代銷「三巨頭」營收遇冷

３月財新中國製造業ＰＭＩ回落至５０，復甦勢頭放緩

上海推出今年第三批集中供應樓盤，均價６萬元人民幣

銀保監規範信託公司設異地部門，最多在６個城市設立

新版期貨交易所管理辦法發布，明確要求設立黨組織

中指院表示３月樓市成交量大漲，土地供求同比下行

百強房企３月銷售同比增三成，二三線城市需求現瓶頸

日首相籲中方早日釋放被拘留日本藥廠高層

中國銀行黨委表示堅決擁護中央調查劉連舸，會做好整改

華融北京分公司前總經理黃憲輝涉嫌嚴重職務違法被查

據報ＴｉｋＴｏｋ母企字節跳動去年收入增逾三成超８００億美元

巨人網絡史玉柱稱遊戲＋ＡＩ是大勢所趨，將重點布局

日本周三撤中國旅客陰性檢測證明要求，惟須接種三針

商務部表示擴大優質消費品進口，支持新能源汽車消費

歐盟主席５日至７日訪華，中方表示進一步發揮合作潛力

東莞表示堅決杜絕商業項目改成住宅，違者嚴厲懲處

河南鄭州鬆綁樓市：二環外取消限購，限售時間縮短

日本管制半導體設備出口，外交部表示向日方嚴正交涉

中方對美晶片公司美光審查，外交部表示是正常監管措施

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《俄烏開戰》

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加入北約未能換取民意支持，芬蘭女總理馬林輸掉大選

聖彼得堡咖啡館炸彈襲擊，知名親政府戰地記者被殺

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《外圍經濟》

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ＩＭＦ董事局批准向阿根廷發放５４億美元貸款

德國財長表示明年稅收料創歷史新高，惟仍須審慎理財

日本大型製造商信心惡化至兩年低點；連續第五個季度惡化

澳洲儲備銀行將公布議息結果，悉尼樓價回升

澳洲預計到２０２８年鋰出口將媲美動力煤

美國德州小鎮加薪幅度最大反映通脹仍高

麥當勞本周暫時關閉美國辦公室，以便重組及大裁員

３月份加密貨幣逆風攀升，比特幣漲逾２１％

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《連環爆雷》

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瑞士檢察官對瑞銀收購瑞信一案展開調查

美國前財長薩默斯稱宣稱金融動盪全面好轉還為時過早

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《其他消息》

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吳秋北稱若貿然輸入外勞會打擊本地就業市場

立會補選一宗涉選舉廣告投訴成立，已發警告信

陳國基冀本學年４萬高中生往內地考察，首批今日出發

陳茂波總結星馬行：高才通吸引當地大學生

非優先組別須自費打疫苗，林永和料人數不多安排合理

酒吧業表示七欖帶動人流，蘭桂坊周末生意升兩成

信保局首推創新綠色出口信用保險

李梓敬稱中國故事國際傳播聯盟將推動香港青年加深認識內地發展

祈顯義獲任為終審法院其他普通法適用地區非常任法官

天主教香港教區主教周守仁月中率團訪京交流

地監局表示代理人數增至４１０７４人連升兩個月，平均５人爭一單

市建局向兼善里╱福華街業主提收購建議，每平方呎１６０２２元

深股通額度全日用２９億元，外資連續五日淨流入；滬股通額度全日用５﹒８億元，外資淨流入

６億元

ＡＸＡ安盛推「好出息」５年儲蓄計劃，保證回報高達每年４﹒５％

Ｋ１１ ＭＵＳＥＡ首季生意額按年倍增，創歷年季度新高

ＳｍａｒＴｏｎｅ推出四日裝「漫遊數據多日通」計劃

上海商業銀行上調英鎊活期儲蓄利率至１厘

十大屋苑周末成交重返雙位數，零成交屋苑減至３個

網上壽險公司Ｂｌｕｅ推短期高息儲蓄保，保證回報率高達４﹒７％

上商修訂人民幣定期存款優惠，年息高達２﹒１５厘

上商美元定期存款優惠年息高達４﹒４５厘

經絡表示３月中銀香港及匯豐分奪現樓及樓花按揭冠軍

中原按揭表示３月現樓按揭登記七個月高，但樓花按揭創逾１２年新低

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