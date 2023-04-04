《國金頭條》投資者押注聯儲局即將停止加息周期，美股續上揚

《經濟通通訊社４日專訊》美國３月份製造業活動萎縮超預期，新訂單和就業下降推動關鍵
指標創下三年新低。有關數據抵銷了對油價推高通脹的預期，促使投資者仍押注聯儲局即將停止
加息周期，美股周一（３日）續上揚。
道指漲３２７點，或１％，收３３６０１﹒１５點。上周收高３﹒５％的標普５００微漲
１５﹒２點，或０﹒４％。納指則微跌３２﹒４５點，或０﹒３％，報１２１８９﹒４５點。特
斯拉重挫６％，拖累科技板塊表現，因該公司披露降價只邊際提振了上季的汽車交付量。
供應管理協會（ＩＳＭ）製造業指數３月降至４６﹒３，低於４７﹒５的預估中值，是連續
第５個月萎縮，創２０２０年５月以來最低。若排除新冠疫情時期，當月數據更創下２００９年
以來新低。
＊油價創逾一年來最大漲幅＊
對美國即將停止加息周期的預估亦導致美元走低，美匯指數下跌０﹒４１％，至
１０２﹒０９。美元兌日圓下跌０﹒３％，至１３２﹒４６。澳元兌美元上漲１﹒５％，至
０﹒６７８６。紐約期金上漲１４﹒２美元，或０﹒７％，報每盎司２０００﹒４美元。
ＯＰＥＣ＋突然宣布減產，恐導致市場供應收緊， 油價創逾一年來最大漲幅。紐約期油漲
４﹒７５美元，收每桶８０﹒４２美元，期間一度上漲８％，創自２０２２年３月以來最大盤中
漲幅。布蘭特期油上漲５﹒１６美元，收每桶８４﹒９３美元。（ｊｆ）
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