《國金頭條》投資者押注聯儲局即將停止加息周期，美股續上揚

《經濟通通訊社４日專訊》美國３月份製造業活動萎縮超預期，新訂單和就業下降推動關鍵

指標創下三年新低。有關數據抵銷了對油價推高通脹的預期，促使投資者仍押注聯儲局即將停止

加息周期，美股周一（３日）續上揚。

道指漲３２７點，或１％，收３３６０１﹒１５點。上周收高３﹒５％的標普５００微漲

１５﹒２點，或０﹒４％。納指則微跌３２﹒４５點，或０﹒３％，報１２１８９﹒４５點。特

斯拉重挫６％，拖累科技板塊表現，因該公司披露降價只邊際提振了上季的汽車交付量。

供應管理協會（ＩＳＭ）製造業指數３月降至４６﹒３，低於４７﹒５的預估中值，是連續

第５個月萎縮，創２０２０年５月以來最低。若排除新冠疫情時期，當月數據更創下２００９年

以來新低。



＊油價創逾一年來最大漲幅＊



對美國即將停止加息周期的預估亦導致美元走低，美匯指數下跌０﹒４１％，至

１０２﹒０９。美元兌日圓下跌０﹒３％，至１３２﹒４６。澳元兌美元上漲１﹒５％，至

０﹒６７８６。紐約期金上漲１４﹒２美元，或０﹒７％，報每盎司２０００﹒４美元。

ＯＰＥＣ＋突然宣布減產，恐導致市場供應收緊， 油價創逾一年來最大漲幅。紐約期油漲

４﹒７５美元，收每桶８０﹒４２美元，期間一度上漲８％，創自２０２２年３月以來最大盤中

漲幅。布蘭特期油上漲５﹒１６美元，收每桶８４﹒９３美元。（ｊｆ）

