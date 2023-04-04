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04/04/2023 12:07

恒指半日低收１３１點報２０２７８，李寧跌６％，中芯逆市升７％

　　《經濟通通訊社４日專訊》美國３月份製造業活動萎縮超乎預期，新訂單及就業下降推動關
鍵指標創下三年新低。有關數據抵銷了對油價推高通脹的預期，促使投資者仍押注聯儲局即將停
止加息周期，美股周一（３日）續揚，道指收漲３２７點；標普５００微漲１５點；納指微跌
３２點。
　　港股下跌，恒生指數半日收報２０２７８，跌１３１點或０﹒６４％，主板成交
６４３﹒０４億元。恒生中國企業指數報６８７２，跌６８點或０﹒９９％。恒生科技指數報
４２３３，跌６９點或１﹒６１％。
　　恒指三大成交股份依次為美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；美團收報１３４﹒３元，跌５﹒７元或４﹒０７％，成交３５﹒２６億元；騰
訊控股收報３８６﹒６元，跌１﹒６元或０﹒４１％，成交３０﹒２５億元；阿里巴巴－ＳＷ收
報９５﹒４元，跌３﹒１５元或３﹒２％，成交２９﹒９４億元。國指三大成交股份依次為商湯
（０００２０）、美團及騰訊控股；商湯收報３﹒１５元，升０﹒２６元或９％，成交
３５﹒３４億元。科指三大成交股份依次為商湯、美團及騰訊控股。
　　李寧（０２３３１）收跌５﹒７７％，報５７﹒２元，該股成交約１０８７萬股，涉資
６﹒３３億元，盤中高見６０﹒９５元，最低見５７﹒１元；阿里健康（００２４１）跌
４﹒６６％，收報５﹒５２元；碧桂園服務（０６０９８）跌３﹒８％，收報１３﹒１６元；信
義玻璃（００８６８）跌３﹒７２％，收報１３﹒４４元；翰森製藥（０３６９２）跌
３﹒６９％，收報１３﹒０６元。
　　中芯（００９８１）逆市收升７％，報２１﹒４元，該股成交約１﹒２４億股，涉資
２５﹒９４億元，盤中高見２１﹒５５元，最低見２０﹒０５元；中聯通（００７６２）升
３﹒４７％，收報５﹒９７元。（ｋｙ）

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