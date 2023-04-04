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04/04/2023 16:24

《盤後部署》北水積極部署，中芯升勢急宜候２０天線才吸納

　　《經濟通通訊社４日專訊》在清明節假期前夕，恒指以跌市告終。今日低開４４點，報
２０３６４。南非傳媒巨企Ｎａｓｐｅｒｓ旗下Ｐｒｏｓｕｓ疑將美團（０３６９０）持股轉入
高盛戶口，股價低開２﹒６４％。其他科技股方面，阿里巴巴（０９９８８）低開２﹒４４％，
網易（０９９９９）則高開２﹒０９％，至於去年少賺逾八成的中生製藥（０１１７７）繼續受
壓，低開１﹒９％。
　　汽車股如比亞迪（０１２１１）、吉利（００１７５）等同樣下跌，恒指早段跌幅曾擴大至
逾２８０點至２０１２６，雖然藍籌股如中芯（００９８１）、中聯通（００７６２）、中移動
（００９４１）等炒上，惟無助扭轉恒指跌勢，並繼續受制於５０天線。
　　恒指全日收報２０２７４，跌１３４點或跌０﹒６６％，主板成交１１９３﹒９９億元。國
企指數報６８７５，跌６４點或跌０﹒９４％。恒生科技指數報４２３３，跌６９點或跌
１﹒６１％。
　　內地股市方面，上證綜合指數報３３１２，升１６點或升０﹒４９％，成交５５５８﹒１１
億元人民幣；深證成份指數報１１８５９，跌２９點或跌０﹒２５％，成交３８１０﹒５８億元
人民幣。
　
＊中芯已嚴重超買＊
　
　　中芯（００９８１）為全日表現最佳藍籌，收市升升４﹒２５％，報２０﹒８５元，該股成
交約１﹒７２億股，涉資３６﹒１４億元，盤中高見２１﹒５５元，最低見２０﹒０５元。
　　根據《經濟通ＨＶ２報價系統》，中芯上日錄得７﹒２７億元資金淨流入，當中北水淨買入
額達２﹒０１億元。今日成交額較上日再多６﹒１６億元，並錄得４﹒２４億元資金淨流入，再
看北水近日的部署相當積極，是其中一個中芯連升四日的因素。
　　消息面方面，中國向美國採取反制措施，對美國最大存儲晶片製造商美光科技
（Ｍｉｃｒｏｎ）展開網絡安全審查。美光科技在聲明中表示，正在與中國國家互聯網信息辦公
室就此審查進行溝通，該公司正在全力配合。有券商表示，此舉極之利好國產存儲晶片公司，半
導體板塊在滬深股市炒上，亦帶動中芯在港股上升。
　　雖然中芯連續兩日勁升，惟由３月１０日低位１５﹒７元反覆上升至今日高位２１﹒５５元
，已累積逾３７％升幅，過去四個交易日累計升逾１６％，今日的９日ＲＳＩ已升至嚴重超買水
平，在２１元以上亦有不少阻力，短線有回調風險，無貨者不宜高追，可候至２０天線（現為
１７﹒９５元）吸納。（ｅｒ）

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