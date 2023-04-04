《經濟通通訊社４日專訊》南韓統計局周二（４日）公布的數據顯示，該國３月份消費者價
格指數（ＣＰＩ）按年上漲４﹒２％，前值４﹒８％，並低於經濟學家預估的４﹒３％。
不包括石油和農產品價格的核心通脹率維持在４﹒８％。不過，ＯＰＥＣ＋意外宣布大規模
減產，可能帶來新的通脹風險。
南韓央行將在下周舉行議息會，央行在２月維持利率不變，以評估２０２１年８月以來緊縮
措施的影響。（ｊｆ）
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04/04/2023 08:26
【外圍經濟】南韓３月ＣＰＩ升幅放緩，但ＯＰＥＣ＋減產帶來變數
《經濟通通訊社４日專訊》南韓統計局周二（４日）公布的數據顯示，該國３月份消費者價
格指數（ＣＰＩ）按年上漲４﹒２％，前值４﹒８％，並低於經濟學家預估的４﹒３％。
不包括石油和農產品價格的核心通脹率維持在４﹒８％。不過，ＯＰＥＣ＋意外宣布大規模
減產，可能帶來新的通脹風險。
南韓央行將在下周舉行議息會，央行在２月維持利率不變，以評估２０２１年８月以來緊縮
措施的影響。（ｊｆ）
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