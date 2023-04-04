【外圍經濟】南韓３月ＣＰＩ升幅放緩，但ＯＰＥＣ＋減產帶來變數

《經濟通通訊社４日專訊》南韓統計局周二（４日）公布的數據顯示，該國３月份消費者價

格指數（ＣＰＩ）按年上漲４﹒２％，前值４﹒８％，並低於經濟學家預估的４﹒３％。

不包括石油和農產品價格的核心通脹率維持在４﹒８％。不過，ＯＰＥＣ＋意外宣布大規模

減產，可能帶來新的通脹風險。

南韓央行將在下周舉行議息會，央行在２月維持利率不變，以評估２０２１年８月以來緊縮

措施的影響。（ｊｆ）

