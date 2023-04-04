【國際要聞】伊朗總統萊希接受邀請，即將訪問沙特阿拉伯

《經濟通通訊社４日專訊》據伊朗媒體報道，伊朗副總統穆赫貝爾周一（３日）證實，伊朗

總統萊希已接受沙特阿拉伯國王阿卜杜勒－阿齊茲的訪問邀請。沙特與伊朗上月在中國斡旋下，

同意恢復外交關係。穆赫貝爾表示，改善與區內國家關係是萊希出任伊朗總統首要的策略。

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