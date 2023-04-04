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04/04/2023 09:28

【數據前瞻】中證報：３月金融數據料趨暖，新增貸料達３﹒４萬億

　　《經濟通通訊社４日專訊》官媒《中國證券報》頭版文章引述多位專家指，隨著一系列穩增
長政策效應顯現，３月新增人民幣貸款有望保持按年多增，社會融資規模按年增速或繼續加快。
今後一段時間，貨幣政策將綜合運用總量和結構性工具，引導資金流向實體經濟重點領域和薄弱
環節。
　　
＊３月人民幣新增貸料達３﹒４萬億＊
　
　　華泰證券首席經濟學家易峘認為，３月新增人民幣貸款結構有望進一步改善。一方面，企業
中長期貸款將延續１月和２月的較強增長勢頭，政策性開發性金融工具將繼續帶動基建投資和企
業中長期貸款增長；另一方面，隨著房地產市場逐步企穩，居民信貸需求拐點或已出現。
　　中信證券首席宏觀經濟分析師程強預計，３月新增人民幣貸款將在較高基數下將保持按年多
增，至３﹒４萬億元人民幣，按年多增近３０００億元人民幣。
　
＊３月末社融規模按年增速或上行至１０％＊
　
　　社融方面，專家認為，在２月回升的基礎上，３月末社會融資規模按年增速或繼續上行。
　　浙商證券首席經濟學家李超預計，３月末社會融資規模按年增速將較前值提升０﹒１個百分
點。從結構上看，信貸仍然是社會融資規模增量的主要貢獻項。此外，信托貸款、委托貸款及未
貼現銀行承兌匯票也會提供小幅支撐。
　　易峘預測，在信貸的推動下，３月末社融規模按年增速或上行至１０％；Ｍ２將保持較高增
速，Ｍ１按年增速會繼續回升，Ｍ１和Ｍ２增速「剪刀差」或收窄。
　
＊貨幣政策精準發力＊
　
　　展望下階段貨幣政策，專家認為，人行將綜合運用總量和結構性工具，保持流動性合理充裕
，引導金融資源支持實體經濟重點領域和薄弱環節。
　　招聯金融首席研究員董希淼指，人行將下一步更多運用總量和結構性貨幣政策工具，長短結
合、量價並舉，有效調節市場流動性和利率水平，將流動性更加精準地滴灌到重點領域和薄弱環
節，加大對科技創新、小微企業、綠色發展等領域的支持力度。（ｌｃ）

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