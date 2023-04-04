余偉文：加強兩地合作盡快開通互換通北向交易，推離岸國債期貨

《經濟通通訊社４日專訊》金管局總裁余偉文出席２０２３中國金融學會學術年會暨中國金

融論壇年會時表示，未來內地和香港金融監管機構將密切合作，盡快開通互換通北向交易，下一

步還將與內地監管機構在香港推出離岸國債期貨，同時也需要研究，如何為國際投資者提供多元

化的流動性風險管理工具。

他指出，內地金融對外開放仍有巨大的空間。目前外資持倉只佔內地股票市場的４％和債券

市場不足３％。通過進一步優化和擴展互聯互通機制，例如提供更多風險管理工具，有助於提升

國際投資者參與內地金融市場的深度與廣度，從而增強內地金融市場的活力與國際競爭力。



＊冀擴大債券北向通的投資目標＊



余偉文又指，金管局亦希望擴大債券北向通的投資目標，為國際投資者提供更全面的資產配

置選擇。目前，國際投資者以配置利率債為主，外資在境內的固收資產近三分之二集中於國債，

信用債的配置有較大的提升空間。銀行間和交易所債券市場互聯互通安排（即「通交易所」）公

布後，境外投資者都十分關注進展。金管局債務工具中央結算系統（即ＣＭＵ）將積極配合內地

相關部門做好技術準備工作，便利境外投資者通過香港「一點接入」內地銀行間和交易所債券市

場，增持信用債，也進一步提升內地債市對外開放水準。

他續指，不會忽略現有互聯互通機制技術、操作層面的優化工作。如ＣＭＵ將積極落實與上

海清算所的雙向自動化對接，也會繼續與國債公司探討推出類似的優化措施，進一步提升債券通

結算效率，便利國際投資者增持內地債券。



＊研提供更多元化離岸人幣風險管理產品＊



至於發展多元化的離岸人民幣資產也是金管局的工作重點。他指出，最新的舉措是引入港股

「港幣－人民幣雙櫃台莊家機制」，目前已有多家主要上市公司表示有意去增設人民幣櫃台。此

外，香港擁有成熟的人民幣外匯和場外衍生品交易市場，交易量居全球離岸市場首位，可為投資

和持有人民幣資產的機構提供配套風險管理服務。

余偉文透露，正與內地相關監管部門研究提供更多元化的離岸人民幣風險管理產品，比如在

香港推出離岸國債期貨，便利投資者有效對沖中長期債券的利率風險。（ｂｉ）









