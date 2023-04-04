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04/04/2023 09:03

金管局紐約時段承接７１億港元沽盤，銀行結餘跌破７００億

　　《經濟通通訊社４日專訊》港元匯價再次觸及７﹒８５港元兌１美元弱方兌換保證價，金管
局在紐約時段承接７１﹒０４億港元沽盤，銀行體系結餘周四（６日）將減至約６９９﹒１５億
港元，跌破７００億港元。
　　今次是金管局自２月中以來，再次入市捍衞港元匯價。（ｃｌ）
　
　

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