金管局紐約時段承接７１億港元沽盤，銀行結餘跌破７００億

《經濟通通訊社４日專訊》港元匯價再次觸及７﹒８５港元兌１美元弱方兌換保證價，金管

局在紐約時段承接７１﹒０４億港元沽盤，銀行體系結餘周四（６日）將減至約６９９﹒１５億

港元，跌破７００億港元。

今次是金管局自２月中以來，再次入市捍衞港元匯價。（ｃｌ）





