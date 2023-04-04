【夜期時段】即月期指最新報２０３３９點，升３７點，高水６４點

《經濟通通訊社４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０３０１點，跌１點，高水２６點

，最新報２０３３９點，升３７點，高水６４點，合約成交３５１張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６８８９點，升２點，高水１４點，最新報６８９８點，升

１１點，高水２３點，合約成交２１２張。

