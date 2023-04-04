《再戰明天》聖路易斯聯儲總裁發表講話，德國公布工業生產

《經濟通通訊社４日專訊》聖路易斯聯儲總裁發表講話，及德國公布工業生產，料為周四

（６日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，俄羅斯外長拉夫羅夫訪問土耳其。周四本港時間９：３０ａｍ，澳

洲央行發布金融穩定報告。晚上１０：００ｐｍ，美國聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德就美國

經濟和貨幣政策發表講話。



＊澳洲公布貿易收支，美國公布申請失業金人數＊



數據方面，周三本港時間２：００ｐｍ，德國公布２月工廠訂單，月率升幅料由１％收窄至

０﹒３％。本港時間８：１５ｐｍ，美國公布３月ＡＤＰ就業變動，料由２４﹒２萬降至２１萬

。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布２月貿易收支，料由負６８３億美元惡化至負６８８億美元

。周四本港時間９：３０ａｍ，澳洲公布２月出口；２月進口；２月貿易收支料由１１６﹒９億

澳元降至１１３﹒２億澳元。本港時間２：００ｐｍ，德國公布２月工業生產，年率跌幅料由

１﹒６％擴大至２％，經季節調整月率料由３﹒５％逆轉至下滑０﹒１％。本港時間

８：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由１６８﹒９萬升至１７０萬；首次申請

失業救濟金人數料由１９﹒８萬升至２０萬。（ｗａ）

